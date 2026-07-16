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Журова назвала слова Шварцбаха о допинг-контроле россиян манипуляцией - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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11:53 16.07.2026 (обновлено: 12:37 16.07.2026)
Журова назвала слова Шварцбаха о допинг-контроле россиян манипуляцией

Журова считает слова о сложностях с допуском из-за допинг-контроля отговоркой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Светлана Журова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова назвала манипуляцией заявления о невозможности оперативно вернуть российских спортсменов на международные соревнования из-за системы допинг-контроля.
  • Генеральный директор Немецкого лыжного союза заявил, что возвращение российских спортсменов осложняется необходимостью заново интегрировать их в международную антидопинговую систему.
  • Исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов и временно восстановил статус ОКР.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что разговоры о невозможности оперативно вернуть российских спортсменов на международные соревнования из-за необходимости заново выстраивать систему допинг-контроля являются манипуляцией.
Ранее генеральный директор Немецкого лыжного союза Штефан Шварцбах заявил BR24 Sport, что возвращение российских спортсменов осложняется необходимостью заново интегрировать их в международную антидопинговую систему.
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"Это отговорка, которую они будут пытаться использовать максимально. Однако МОК уже дал рекомендации по этому вопросу и сказал, что россияне, как и другие спортсмены, в обязательном порядке будут тестироваться. Сейчас же подобные разговоры исходят или из-за незнания, или просто, чтобы манипулировать общественным мнением. Надо же что-то сказать на публику", - сказала Журова.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).
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