Краткий пересказ от РИА ИИ Светлана Журова назвала манипуляцией заявления о невозможности оперативно вернуть российских спортсменов на международные соревнования из-за системы допинг-контроля.

Генеральный директор Немецкого лыжного союза заявил, что возвращение российских спортсменов осложняется необходимостью заново интегрировать их в международную антидопинговую систему.

Исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов и временно восстановил статус ОКР.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что разговоры о невозможности оперативно вернуть российских спортсменов на международные соревнования из-за необходимости заново выстраивать систему допинг-контроля являются манипуляцией.

Ранее генеральный директор Немецкого лыжного союза Штефан Шварцбах заявил BR24 Sport, что возвращение российских спортсменов осложняется необходимостью заново интегрировать их в международную антидопинговую систему.

"Это отговорка, которую они будут пытаться использовать максимально. Однако МОК уже дал рекомендации по этому вопросу и сказал, что россияне, как и другие спортсмены, в обязательном порядке будут тестироваться. Сейчас же подобные разговоры исходят или из-за незнания, или просто, чтобы манипулировать общественным мнением. Надо же что-то сказать на публику", - сказала Журова