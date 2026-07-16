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В Курской области дрон ВСУ атаковал девушку на мопеде - РИА Новости, 16.07.2026
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22:40 16.07.2026
В Курской области дрон ВСУ атаковал девушку на мопеде

В Курской области дрон ВСУ атаковал девушку, ехавшую на мопеде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Рыжевка Рыльского района дрон ВСУ атаковал молодую женщину, ехавшую на мопеде.
  • У 26-летней девушки осколочные ранения груди, живота, бедра, скорая доставляет пострадавшую в Курскую областную больницу.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал молодую женщину, ехавшую на мопеде по деревне Рыжевка в курском приграничье, у нее осколочные ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня в деревне Рыжевка Рыльского района вражеский дрон атаковал местную жительницу, ехавшую на мопеде. У 26-летней девушки осколочные ранения груди, живота, бедра", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что скорая доставляет пострадавшую в Курскую областную больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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