В Курской области дрон ВСУ атаковал девушку на мопеде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деревне Рыжевка Рыльского района дрон ВСУ атаковал молодую женщину, ехавшую на мопеде.
- У 26-летней девушки осколочные ранения груди, живота, бедра, скорая доставляет пострадавшую в Курскую областную больницу.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал молодую женщину, ехавшую на мопеде по деревне Рыжевка в курском приграничье, у нее осколочные ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня в деревне Рыжевка Рыльского района вражеский дрон атаковал местную жительницу, ехавшую на мопеде. У 26-летней девушки осколочные ранения груди, живота, бедра", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что скорая доставляет пострадавшую в Курскую областную больницу.
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