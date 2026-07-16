В Калужской области рассказали о женщине, испортившей топором три машины

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительницу Калужской области задержали за порчу трех автомобилей в городе Балабаново.

Женщина 1978 года рождения действовала из хулиганских побуждений в состоянии опьянения.

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Жительница Калужской области, задержанная за порчу топором трех припаркованных в городе Балабаново автомобилей, была пьяна, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что женщина 1978 года рождения, по предварительным данным, состоит на учете у психиатра.

"Эта информация в итоге не подтвердилась. На момент совершения своих действий женщина была в состоянии опьянения, действовала из хулиганских побуждений", - рассказал собеседник.