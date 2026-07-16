В Калужской области рассказали о женщине, испортившей топором три машины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительницу Калужской области задержали за порчу трех автомобилей в городе Балабаново.
- Женщина 1978 года рождения действовала из хулиганских побуждений в состоянии опьянения.
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Жительница Калужской области, задержанная за порчу топором трех припаркованных в городе Балабаново автомобилей, была пьяна, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что женщина 1978 года рождения, по предварительным данным, состоит на учете у психиатра.
"Эта информация в итоге не подтвердилась. На момент совершения своих действий женщина была в состоянии опьянения, действовала из хулиганских побуждений", - рассказал собеседник.
Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором женщина бьет топором по двум автомобилям, разбивая стекла. В УМВД по Калужской области рассказали РИА Новости, что женщина задержана, повреждены три автомобиля. По факту произошедшего проводится проверка.