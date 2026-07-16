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В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 16.07.2026
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В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области женщина пострадала при детонации дрона ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Красная Яруга Белгородской области женщина пострадала при детонации дрона ВСУ, ей оказали медицинскую помощь на месте.
  • При ударах FPV-дронов в Краснояружском округе повреждены объект инфраструктуры предприятия, трактор, легковой и грузовой автомобили, поврежден автомобиль в селе Сергиевка.
  • В Шебекино повреждены остекление многоквартирного дома, навес, оборудование коммерческого объекта, крыша хозпостройки, грузовой и шесть легковых автомобилей.
БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Жительница поселка Красная Яруга Белгородской области пострадала при детонации дрона ВСУ, медики оказали помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась, сообщили в оперштабе региона.
"В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона женщина получила акубаротравму. Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
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В сообщении уточняется, что в Краснояружском округе под ударами FPV-дронов оказался поселок Отрадовский, повреждены объект инфраструктуры предприятия, трактор, легковой и грузовой автомобили, в селе Сергиевка от детонации дрона поврежден автомобиль.
"В городе Шебекино от ударов FPV-дронов повреждены остекление многоквартирного дома, навес, оборудование коммерческого объекта, крыша хозпостройки, грузовой и шесть легковых автомобилей. Село Максимовка Шебекинского округа подверглось атаке дрона — поврежден объект инфраструктуры. В селе Вознесеновка в результате удара дрона разбиты окна и посечен забор частного дома", - добавили в оперштабе.
В Грайворонском округе в селе Санково от детонации FPV-дрона разбиты стекла автомобиля, в Мощеном осколками посечены две хозпостройки, в Смородине повреждена надворная постройка. В Грайвороне загорелась кровля технического помещения. В Белгородском округе в селе Красный Октябрь дрон атаковал "Газель", в поселке Малиновка FPV-дрон ударил по частному дому, сообщили в штабе.
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