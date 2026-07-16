В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Жительница поселка Красная Яруга Белгородской области пострадала при детонации дрона ВСУ, медики оказали помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась, сообщили в оперштабе региона.

В сообщении уточняется, что в Краснояружском округе под ударами FPV-дронов оказался поселок Отрадовский, повреждены объект инфраструктуры предприятия, трактор, легковой и грузовой автомобили, в селе Сергиевка от детонации дрона поврежден автомобиль.