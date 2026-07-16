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Женщина, испортившая топором авто под Калугой, состоит на учете у психиатра - РИА Новости, 16.07.2026
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14:03 16.07.2026
Женщина, испортившая топором авто под Калугой, состоит на учете у психиатра

Женщина, испортившая топором 3 авто под Калугой, состоит на учете у психиатра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Калужской области, состоящая на учете у психиатра, задержана за порчу автомобилей.
  • По факту произошедшего проводится проверка, по данным УМВД, повреждены три автомобиля.
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Жительница Калужской области, задержанная за порчу топором трех припаркованных автомобилей, состоит на учете у психиатра, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
«
"По предварительной информации, она состоит на учете у психиатра", - сказал собеседник, добавив, что женщина 1978 года рождения.
Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором женщина бьет топором по двум автомобилям, разбивая стекла. Канал утверждает, что инцидент произошел в городе Балабаново Калужской области и разбиты десять машин.
В УМВД по Калужской области рассказали РИА Новости, что женщина задержана, повреждены три автомобиля. По факту произошедшего проводится проверка.
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