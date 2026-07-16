Женщина, испортившая топором авто под Калугой, состоит на учете у психиатра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Калужской области, состоящая на учете у психиатра, задержана за порчу автомобилей.
- По факту произошедшего проводится проверка, по данным УМВД, повреждены три автомобиля.
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Жительница Калужской области, задержанная за порчу топором трех припаркованных автомобилей, состоит на учете у психиатра, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
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"По предварительной информации, она состоит на учете у психиатра", - сказал собеседник, добавив, что женщина 1978 года рождения.
Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором женщина бьет топором по двум автомобилям, разбивая стекла. Канал утверждает, что инцидент произошел в городе Балабаново Калужской области и разбиты десять машин.
В УМВД по Калужской области рассказали РИА Новости, что женщина задержана, повреждены три автомобиля. По факту произошедшего проводится проверка.