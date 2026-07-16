Рейтинг@Mail.ru
В Раде поддержали назначение Корецкого на должность премьера Украины - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 16.07.2026 (обновлено: 12:54 16.07.2026)
В Раде поддержали назначение Корецкого на должность премьера Украины

Железняк: в Раде поддержали назначение Корецкого на должность премьера Украины

© REUTERS / Ukrinform via ZUMA Press Wire/Danylo AntoniukСергей Корецкий
Сергей Корецкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Ukrinform via ZUMA Press Wire/Danylo Antoniuk
Сергей Корецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комитет Верховной рады поддержал назначение главы «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.
  • Юлия Свириденко была уволена с поста премьера, что повлекло за собой отставку кабмина.
  • Новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комитет Верховной рады поддержал назначение главы "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого на должность премьера Украины, сообщает украинский парламентарий Ярослав Железняк.
"Комитет Верховной рады Украины поддержал назначение Корецкого на должность премьера", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Зеленский назвал подходящего кандидата на пост премьера Украины
15 июля, 21:29
Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку кабмина. На следующий день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
В среду Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Владимир Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.
Брифинг заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Косачев прокомментировал отставку Свириденко с поста премьера Украины
13 июля, 19:00
 
В миреУкраинаТимур МиндичИгорь КлименкоВладимир ЗеленскийНафтогаз УкраиныВерховная Рада УкраиныСергей Корецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала