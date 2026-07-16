В Раде поддержали назначение Корецкого на должность премьера Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комитет Верховной рады поддержал назначение главы «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.
- Юлия Свириденко была уволена с поста премьера, что повлекло за собой отставку кабмина.
- Новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комитет Верховной рады поддержал назначение главы "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого на должность премьера Украины, сообщает украинский парламентарий Ярослав Железняк.
"Комитет Верховной рады Украины поддержал назначение Корецкого на должность премьера", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку кабмина. На следующий день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
В среду Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Владимир Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.