Железнов стал игроком "Акрона"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Железнов стал игроком тольяттинского «Акрона», соглашение с ним рассчитано на четыре года.
- Спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой отметил сильные стороны игрока и потенциал для дальнейшего прогресса.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полузащитник Юрий Железнов стал игроком тольяттинского "Акрона", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
"Железнов способен сыграть на обоих флангах атаки. Он обладает высокими скоростными качествами, инициативностью, умением обыграть 1 в 1 и поставленным ударом. Это один из наиболее индивидуально сильных игроков в Первой лиге, который также успел проявить себя в матчах РПЛ и заслужил возможность в нее вернуться. Относительно молодой возраст Юрия позволяет рассчитывать на его дальнейший прогресс, а сам трансфер отвечает клубной стратегии, где ставка делается на российских футболистов с потенциалом", - заявил спортивный директор "Акрона" Алексей Буртовой.
Железнову 23 года. Он выступал за "Урал" с лета 2021 года. Также полузащитник представлял вторую команду "Краснодара", раменский "Сатурн" и дубль казанского "Рубина", воспитанником которого является.
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