"Зенит" сыграет с "Шанхай Шэньхуа" Слуцкого в сентябре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Зенит" проведет гостевой товарищеский матч с китайским "Шанхай Шэньхуа".
- Встреча пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15:00 мск.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" проведет гостевой товарищеский матч с китайским "Шанхай Шэньхуа", сообщается в Telegram-канале "сине-бело-голубых".
"Шанхай", который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Китая. Ранее команда была оштрафована на десять очков по итогам антикоррупционной кампании.