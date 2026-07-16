В Новосибирской области произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ В Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4.

Эпицентр землетрясения находился в районе деревни Харино Усть-Чемского сельсовета.

НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло утром в четверг в Искитимском районе Новосибирской области в районе угольных разрезов, сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

По данным геофизической службы, землетрясение зарегистрировано в 7.34 (3.34 мск), а его эпицентр располагался в районе деревни Харино Усть-Чемского сельсовета.

"Точно можно сказать, что это не взрыв, а землетрясение. Ну а насколько это связано именно с добычей полезных ископаемых – это вопрос отдельных исследований. За последние 10-15 лет в этом районе мы наблюдаем целую серию сейсмособытий", - рассказал РИА Новости директор Алтае-Саянского филиала Алексей Еманов.

Он считает, что жители ближайших к эпицентру деревень, особенно деревни Харино, должны были почувствовать землетрясение, так как его зафиксировали находящиеся в этом районе приборы.

"В районе сел Усть-Чем и Елбаши где-то один-два балла, в Девкино – чуть больше двух балов, а большие ощущения, судя по всему, были в районе Харино. Это именно по инструментальным наблюдениям. Но это зависит от разных факторов, в том числе грунтовых условий", - пояснил собеседник агентства.