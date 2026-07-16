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В Новосибирской области произошло землетрясение - РИА Новости, 16.07.2026
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10:33 16.07.2026 (обновлено: 10:34 16.07.2026)
В Новосибирской области произошло землетрясение

В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4.
  • Эпицентр землетрясения находился в районе деревни Харино Усть-Чемского сельсовета.
НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло утром в четверг в Искитимском районе Новосибирской области в районе угольных разрезов, сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.
По данным геофизической службы, землетрясение зарегистрировано в 7.34 (3.34 мск), а его эпицентр располагался в районе деревни Харино Усть-Чемского сельсовета.
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"Точно можно сказать, что это не взрыв, а землетрясение. Ну а насколько это связано именно с добычей полезных ископаемых – это вопрос отдельных исследований. За последние 10-15 лет в этом районе мы наблюдаем целую серию сейсмособытий", - рассказал РИА Новости директор Алтае-Саянского филиала Алексей Еманов.
Он считает, что жители ближайших к эпицентру деревень, особенно деревни Харино, должны были почувствовать землетрясение, так как его зафиксировали находящиеся в этом районе приборы.
"В районе сел Усть-Чем и Елбаши где-то один-два балла, в Девкино – чуть больше двух балов, а большие ощущения, судя по всему, были в районе Харино. Это именно по инструментальным наблюдениям. Но это зависит от разных факторов, в том числе грунтовых условий", - пояснил собеседник агентства.
В свою очередь, в ГУМЧС по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что, по оперативной информации, сейсмособытие не ощущалось и сообщений от населения не поступало.
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