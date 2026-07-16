"Грандиозный удар". На Украине запаниковали из-за мятежа против Зеленского

Как сообщает издание, экс-министр обороны стал первым украинским чиновником, который публично и в грубой форме раскритиковал решение руководства о его увольнении. При этом он выступил против Главкома ВСУ Александра Сырского. Значение такого демарша крайне велико, отмечается в материале.