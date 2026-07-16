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"Грандиозный удар". На Украине запаниковали из-за мятежа против Зеленского - РИА Новости, 16.07.2026
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15:28 16.07.2026 (обновлено: 19:10 16.07.2026)
"Грандиозный удар". На Украине запаниковали из-за мятежа против Зеленского

"Страна.ua": отставка Федорова провоцирует мятеж против Зеленского

© REUTERS / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание "Страна.ua" считает, что скандал c отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова — это прямой мятеж против Владимира Зеленского.
  • Михаил Федоров стал первым украинским чиновником, который публично и в грубой форме раскритиковал решение о своем увольнении, а также выступил против Главкома ВСУ Александра Сырского.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Скандал из-за отставки министра обороны Украины Михаила Федорова — это прямой мятеж против Владимира Зеленского, пишет "Страна.ua".
"Если Владимир Зеленский под давлением Федорова, западных СМИ и "картонного Майдана" сохранит его на нынешнем посту, это будет грандиозным ударом по власти <…>, превосходящим по силе последствия "сдачи назад" с законами по НАБУ и САП в июле прошлого года", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Зеленский прокомментировал отставку Федорова
Вчера, 15:02
Как сообщает издание, экс-министр обороны стал первым украинским чиновником, который публично и в грубой форме раскритиковал решение руководства о его увольнении. При этом он выступил против Главкома ВСУ Александра Сырского. Значение такого демарша крайне велико, отмечается в материале.
Федоров провел в должности всего полгода. По словам парламентария Ярослава Железняка, Зеленский обвинил бывшего главу оборонного ведомства в провале реформы ТЦК.
Как писала "Украинская правда", глава киевского режима на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте министра с Сырским и армией. Он утверждает, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он это сделать не может.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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В миреУкраинаМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийВладимир ЗеленскийСтрана.uaНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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