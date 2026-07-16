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Зеленский прокомментировал отставку Федорова - РИА Новости, 16.07.2026
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15:02 16.07.2026
Зеленский прокомментировал отставку Федорова

Зеленский назвал отсутствие коммуникаций с ВСУ причиной отставки Федорова

© REUTERS / Alina SmutkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский назвал отсутствие коммуникаций с ВСУ причиной отставки министра обороны Михаила Федорова.
  • По его словам, руководство Минобороны и украинской армии должно ежедневно самостоятельно работать.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал отсутствие коммуникаций с ВСУ причиной отставки министра обороны Михаила Федорова.

"И как я вам сказал, я уважаю стороны, я знаю их плюсы, знаю их минусы и очень хочу, чтобы они усиливали Украину, но есть то, что есть. И в такой ситуации у вас выход - либо одна сторона, либо другая, потому что без (меня, - ред.) они не садятся (за стол переговоров, - ред.)" — цитирует его РБК-Украина.
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Он добавил, что министерство обороны и руководство украинской армии должны сами ежедневно работать.

Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.

В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. Однако, по данным депутата Рады Марии Мезенцевой, тот не захотел менять работу.
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