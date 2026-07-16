Зеленский прокомментировал отставку Федорова

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал отсутствие коммуникаций с ВСУ причиной отставки министра обороны Михаила Федорова.



"И как я вам сказал, я уважаю стороны, я знаю их плюсы, знаю их минусы и очень хочу, чтобы они усиливали Украину, но есть то, что есть. И в такой ситуации у вас выход - либо одна сторона, либо другая, потому что без (меня, - ред.) они не садятся (за стол переговоров, - ред.)" — цитирует его РБК-Украина.