Зеленский прокомментировал отставку Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский назвал отсутствие коммуникаций с ВСУ причиной отставки министра обороны Михаила Федорова.
- По его словам, руководство Минобороны и украинской армии должно ежедневно самостоятельно работать.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал отсутствие коммуникаций с ВСУ причиной отставки министра обороны Михаила Федорова.
"И как я вам сказал, я уважаю стороны, я знаю их плюсы, знаю их минусы и очень хочу, чтобы они усиливали Украину, но есть то, что есть. И в такой ситуации у вас выход - либо одна сторона, либо другая, потому что без (меня, - ред.) они не садятся (за стол переговоров, - ред.)" — цитирует его РБК-Украина.
"И как я вам сказал, я уважаю стороны, я знаю их плюсы, знаю их минусы и очень хочу, чтобы они усиливали Украину, но есть то, что есть. И в такой ситуации у вас выход - либо одна сторона, либо другая, потому что без (меня, - ред.) они не садятся (за стол переговоров, - ред.)" — цитирует его РБК-Украина.
Он добавил, что министерство обороны и руководство украинской армии должны сами ежедневно работать.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.
В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. Однако, по данным депутата Рады Марии Мезенцевой, тот не захотел менять работу.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.
В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. Однако, по данным депутата Рады Марии Мезенцевой, тот не захотел менять работу.