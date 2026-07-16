Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский после ухода Михаила Федорова с поста министра обороны захочет подчинить себе Национальное антикоррупционное бюро Украины, пишет издание "Страна.ua".
- В статье отмечается, что возможный сменщик Федорова на посту министра — нынешний глава МВД Игорь Клименко — соответствует образу идеального чиновника в глазах Зеленского.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после ухода министра обороны Михаила Федорова с поста захочет подчинить себе Национальное антикоррупционное бюро Украины, пишет издание "Страна.ua".
"Отставка Федорова является для Зеленского пробным камнем перед решением более глобальной проблемы, которую он уже пытался, но не смог решить в прошлом году — подчинение себе НАБУ и САП, которые ранее де-факто контролировали США (во время правления Демпартии), а сейчас перешли под патронат евроструктур", — говорится в публикации.
"Отставка Федорова является для Зеленского пробным камнем перед решением более глобальной проблемы, которую он уже пытался, но не смог решить в прошлом году — подчинение себе НАБУ и САП, которые ранее де-факто контролировали США (во время правления Демпартии), а сейчас перешли под патронат евроструктур", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что вероятный сменщик Федорова на посту министра — нынешний глава МВД Игорь Клименко — вполне соответствует образу идеального чиновника в глазах Зеленского: абсолютно неамбициозный, информационно неактивный, управляемый.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.