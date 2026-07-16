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На Украине назвали следующий шаг Зеленского после отставки Федорова - РИА Новости, 16.07.2026
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На Украине назвали следующий шаг Зеленского после отставки Федорова

"Страна.ua": Зеленский после отставки Федорова захочет подчинить себе НАБУ

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский после ухода Михаила Федорова с поста министра обороны захочет подчинить себе Национальное антикоррупционное бюро Украины, пишет издание "Страна.ua".
  • В статье отмечается, что возможный сменщик Федорова на посту министра — нынешний глава МВД Игорь Клименко — соответствует образу идеального чиновника в глазах Зеленского.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после ухода министра обороны Михаила Федорова с поста захочет подчинить себе Национальное антикоррупционное бюро Украины, пишет издание "Страна.ua".

"Отставка Федорова является для Зеленского пробным камнем перед решением более глобальной проблемы, которую он уже пытался, но не смог решить в прошлом году — подчинение себе НАБУ и САП, которые ранее де-факто контролировали США (во время правления Демпартии), а сейчас перешли под патронат евроструктур", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что вероятный сменщик Федорова на посту министра — нынешний глава МВД Игорь Клименко — вполне соответствует образу идеального чиновника в глазах Зеленского: абсолютно неамбициозный, информационно неактивный, управляемый.

Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.
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