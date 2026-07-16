На Украине назвали следующий шаг Зеленского после отставки Федорова

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после ухода министра обороны Михаила Федорова с поста захочет подчинить себе Национальное антикоррупционное бюро Украины, пишет издание "Страна.ua".



"Отставка Федорова является для Зеленского пробным камнем перед решением более глобальной проблемы, которую он уже пытался, но не смог решить в прошлом году — подчинение себе НАБУ и САП, которые ранее де-факто контролировали США (во время правления Демпартии), а сейчас перешли под патронат евроструктур", — говорится в публикации.