Защита рэпера Птахи обжалует штраф за пропаганду наркотиков

"Мы считаем, что это решение подлежит обжалованию… Мы будем обжаловать дальше, если нужно, в том числе и в кассации", - сказала собеседница агентства.

Рэпер в разговоре с журналистами подчеркнул, что они "будут биться до конца".

Птаха также заявил агентству, что штраф был назначен за "пиратские версии" треков, находившихся в группе "ВКонтакте" "Птаха aka Зануда", на которые у него нет авторских прав, а к этой группе он не имеет "никакого отношения".