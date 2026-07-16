Защита рэпера Птахи обжалует штраф за пропаганду наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защита рэпера Птахи обжалует решение Никулинского суда Москвы о штрафе в 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках.
- Он утверждает, что штраф был назначен за пиратские версии треков, на которые у него нет авторских прав.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Защита рэпера Птахи (Давида Нуриева) обжалует решение суда о штрафе за пропаганду наркотиков, заявила РИА Новости его адвокат Валентина Зайченко.
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"Мы считаем, что это решение подлежит обжалованию… Мы будем обжаловать дальше, если нужно, в том числе и в кассации", - сказала собеседница агентства.
Рэпер в разговоре с журналистами подчеркнул, что они "будут биться до конца".
Птаха также заявил агентству, что штраф был назначен за "пиратские версии" треков, находившихся в группе "ВКонтакте" "Птаха aka Зануда", на которые у него нет авторских прав, а к этой группе он не имеет "никакого отношения".
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