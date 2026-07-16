Уходящий посол Германии бездарно провел время на посту, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что уходящий посол Германии в России Александр Ламбсдорфф бездарно провел свое время на посту.
- По мнению Захаровой, посол не проявлял позывов к миру и переговорам.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уходящий посол Германии в России Александр Ламбсдорфф бездарно провел свое время на этом посту, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Покидает страну в связи с тем, что завершилась его миссия. Так принято говорить у дипломатов. На самом деле не знаю, в чем заключалась его миссия. Мне кажется, он абсолютно бездарно провел это время", - сказала дипломат в программе "Большая игра" на Первом канале.
Она добавила, что Москва так и не увидела со стороны посла никаких позывов к миру и переговорам.