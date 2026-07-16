Краткий пересказ от РИА ИИ В Киеве прошел саммит Украины и представителей стран Юго-Восточной Европы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит был сборищем, верным антироссийской линии Брюсселя.

По ее оценке, верность брюссельскому курсу подтверждает итоговая декларация саммита, содержащая призывы ужесточать санкции против России, увеличивать поддержку Украины и содействовать ее евроатлантической интеграции.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Саммит Украины и представителей стран Юго-Восточной Европы в Киеве был сборищем, верным антироссийской линии Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что саммит в этом формате прошел в среду и собрал в Киеве представителей Албании , Болгарии, Греции, Молдавии, Сербии, Словении, Македонии, Румынии, Хорватии и Черногории. "Звездным гостем" и пристальным надзирателем выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавила Захарова.

"Впрочем, это сборище и не собиралось отклоняться от "генеральной линии" есовского Брюсселя на продолжение русофобских игрищ и наращивание конфронтации с Россией", - подчеркнула дипломат.