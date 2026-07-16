Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала саммит Украины и стран Юго-Восточной Европы сборищем - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 16.07.2026
Захарова назвала саммит Украины и стран Юго-Восточной Европы сборищем

Захарова назвала саммит Украины и стран Юго-Восточной Европы в Киеве сборищем

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве прошел саммит Украины и представителей стран Юго-Восточной Европы.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит был сборищем, верным антироссийской линии Брюсселя.
  • По ее оценке, верность брюссельскому курсу подтверждает итоговая декларация саммита, содержащая призывы ужесточать санкции против России, увеличивать поддержку Украины и содействовать ее евроатлантической интеграции.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Саммит Украины и представителей стран Юго-Восточной Европы в Киеве был сборищем, верным антироссийской линии Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что саммит в этом формате прошел в среду и собрал в Киеве представителей Албании, Болгарии, Греции, Молдавии, Сербии, Словении, Македонии, Румынии, Хорватии и Черногории. "Звездным гостем" и пристальным надзирателем выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавила Захарова.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
МИД указал на сбой в "палочной дисциплине" Брюсселя
Вчера, 21:52
"Впрочем, это сборище и не собиралось отклоняться от "генеральной линии" есовского Брюсселя на продолжение русофобских игрищ и наращивание конфронтации с Россией", - подчеркнула дипломат.
По ее оценке, верность брюссельскому курсу подтверждает итоговая декларация саммита. Там содержатся призывы ужесточать санкции против России, увеличивать поддержку Украины и содействовать ее евроатлантической интеграции.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
В МИД заявили, что ЕС распределяет военные заказы для нанесения ударов ВСУ
Вчера, 22:03
 
В миреУкраинаКиевБрюссельМария ЗахароваУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала