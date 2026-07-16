Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прошел саммит Украины и представителей стран Юго-Восточной Европы.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит был сборищем, верным антироссийской линии Брюсселя.
- По ее оценке, верность брюссельскому курсу подтверждает итоговая декларация саммита, содержащая призывы ужесточать санкции против России, увеличивать поддержку Украины и содействовать ее евроатлантической интеграции.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Саммит Украины и представителей стран Юго-Восточной Европы в Киеве был сборищем, верным антироссийской линии Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что саммит в этом формате прошел в среду и собрал в Киеве представителей Албании, Болгарии, Греции, Молдавии, Сербии, Словении, Македонии, Румынии, Хорватии и Черногории. "Звездным гостем" и пристальным надзирателем выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавила Захарова.
"Впрочем, это сборище и не собиралось отклоняться от "генеральной линии" есовского Брюсселя на продолжение русофобских игрищ и наращивание конфронтации с Россией", - подчеркнула дипломат.
По ее оценке, верность брюссельскому курсу подтверждает итоговая декларация саммита. Там содержатся призывы ужесточать санкции против России, увеличивать поддержку Украины и содействовать ее евроатлантической интеграции.