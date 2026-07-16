Захарова дала совет Западу после пребывания фон дер Ляйен в убежище

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена спрятаться в подземном убежище во время визита в Киев из-за сигнала тревоги.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западников воздержаться от поездок в Киев.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Западникам не стоит вообще ездить в Киев, где главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось прятаться в подземном убежище, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее издание Euractiv сообщило, что фон дер Ляйен была вынуждена прервать общение с журналистами в ходе визита в Киев из-за сигнала тревоги и спрятаться вместе с представителями прессы в подземном убежище.
"Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились, и нечего туда больше таскаться", - сказала Захарова сайту kp.ru, комментируя случившееся.