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Захарова дала совет Западу после пребывания фон дер Ляйен в убежище - РИА Новости, 16.07.2026
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20:39 16.07.2026
Захарова дала совет Западу после пребывания фон дер Ляйен в убежище

Захарова: западникам не стоит больше ездить в Киев

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена спрятаться в подземном убежище во время визита в Киев из-за сигнала тревоги.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западников воздержаться от поездок в Киев.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Западникам не стоит вообще ездить в Киев, где главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось прятаться в подземном убежище, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее издание Euractiv сообщило, что фон дер Ляйен была вынуждена прервать общение с журналистами в ходе визита в Киев из-за сигнала тревоги и спрятаться вместе с представителями прессы в подземном убежище.
"Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились, и нечего туда больше таскаться", - сказала Захарова сайту kp.ru, комментируя случившееся.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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Мария ЗахароваУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияКиев
 
 
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