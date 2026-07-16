Договор России и Китая стал формулой дружбы, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Китай строят отношения на созидании собственного пространства безопасности и развития.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР не направлен против третьих государств и не затрагивает обязательства сторон по другим международным договорам.

Сотрудничество Москвы и Пекина служит укреплению международной стабильности и открывает новые возможности для развития различных сфер.

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Договор РФ и КНР о добрососедстве стал формулой дружбы двух стран, Москва и Пекин строят отношения на созидании собственного пространства безопасности и развития, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат приняла участие в российско-китайском просветительском проекте "Добрые соседи", приуроченном к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

"Дружба России Китая самодостаточна, она не является "союзом против кого-то". В тексте договора сказано предельно ясно: сотрудничество не направлено против третьих государств, и он не затрагивает обязательства сторон по другим международным договорам. Это важнейший маркер зрелости. Россия и Китай строят отношения на созидании собственного пространства безопасности и развития не за счет какой-либо еще страны", – сказала она своем выпуске для проекта "Добрые соседи".

Захарова отметила, что договор 2001 года заложил прочный фундамент российско-китайских отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и равноправном партнерстве, став важнейшей основой их поступательного развития.

Кроме того, официальный представитель МИД России подчеркнула, что сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих стран и служит укреплению международной стабильности, открывая новые возможности для развития экономики, науки, культуры, туризма и гуманитарных связей.

Проект "Добрые соседи" создан Радио Sputnik, холдингом ON Медиа, Медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом "Известия". Он посвящен ключевым направлениям российско-китайского сотрудничества, включая культуру, образование, науку, экономику, энергетику, туризм, спорт и молодежную политику. Съемки проекта проходили в Москве и Пекине, что стало еще одним подтверждением тесного взаимодействия российских и китайских партнеров при его создании.

Ведущими видеподкаста также стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Проект реализуется при экспертной поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Подкаст выходит в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik, на просветительском портале "Хроники времени" холдинга ON Медиа, а также в эфире и цифровых ресурсах Медиакорпорации Китая и телеканала "Известия".

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с круглосуточным вещанием, входит в Международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает в FM-диапазоне и на цифровых платформах. По данным "Медиалогии", является одной из самых цитируемых радиостанций России.

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