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Договор России и Китая стал формулой дружбы, заявила Захарова - РИА Новости, 16.07.2026
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13:02 16.07.2026 (обновлено: 13:13 16.07.2026)
Договор России и Китая стал формулой дружбы, заявила Захарова

Захарова: договор России и Китая стал формулой дружбы

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Китай строят отношения на созидании собственного пространства безопасности и развития.
  • Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР не направлен против третьих государств и не затрагивает обязательства сторон по другим международным договорам.
  • Сотрудничество Москвы и Пекина служит укреплению международной стабильности и открывает новые возможности для развития различных сфер.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Договор РФ и КНР о добрососедстве стал формулой дружбы двух стран, Москва и Пекин строят отношения на созидании собственного пространства безопасности и развития, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат приняла участие в российско-китайском просветительском проекте "Добрые соседи", приуроченном к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
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"Дружба России и Китая самодостаточна, она не является "союзом против кого-то". В тексте договора сказано предельно ясно: сотрудничество не направлено против третьих государств, и он не затрагивает обязательства сторон по другим международным договорам. Это важнейший маркер зрелости. Россия и Китай строят отношения на созидании собственного пространства безопасности и развития не за счет какой-либо еще страны", – сказала она своем выпуске для проекта "Добрые соседи".
Захарова отметила, что договор 2001 года заложил прочный фундамент российско-китайских отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и равноправном партнерстве, став важнейшей основой их поступательного развития.
Кроме того, официальный представитель МИД России подчеркнула, что сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих стран и служит укреплению международной стабильности, открывая новые возможности для развития экономики, науки, культуры, туризма и гуманитарных связей.
Проект "Добрые соседи" создан Радио Sputnik, холдингом ON Медиа, Медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом "Известия". Он посвящен ключевым направлениям российско-китайского сотрудничества, включая культуру, образование, науку, экономику, энергетику, туризм, спорт и молодежную политику. Съемки проекта проходили в Москве и Пекине, что стало еще одним подтверждением тесного взаимодействия российских и китайских партнеров при его создании.
Ведущими видеподкаста также стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
Проект реализуется при экспертной поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Подкаст выходит в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik, на просветительском портале "Хроники времени" холдинга ON Медиа, а также в эфире и цифровых ресурсах Медиакорпорации Китая и телеканала "Известия".
Радио Sputnik – информационно-аналитическая разговорная радиостанция
с круглосуточным вещанием, входит в Международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает в FM-диапазоне и на цифровых платформах. По данным "Медиалогии", является одной из самых цитируемых радиостанций России.
ON Медиа (ранее - МТС Медиа) - контентный холдинг, объединяющий развлекательные бизнесы группы МТС. В его состав входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино
и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, развивающая билетные сервисы Ticketland и Ticketscloud, продюсерский центр ON Шоу и федеральную сеть концертных площадок.
Медиакорпорация Китая – крупнейшая медиакомпания КНР, основанная в 2018 году. В её состав входит Центральное телевидение Китая (CCTV), Народное радио Китая (СNR) и Международное радио Китая (CRI).
"Известия" – мультимедийный информационный центр, который начал свою работу в марте 2017 года. В состав МИЦ "Известия" входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал "Известия" (IZ.RU), газета "Известия", газета "Деловой Петербург", новостные службы телеканалов "РЕН ТВ", "Пятый канал", а также телеканал "78".
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РоссияМоскваКитайМария ЗахароваТатьяна ГоликоваВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссийское историческое обществоРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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