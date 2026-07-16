Захарова отреагировала на удаление Google Play приложений "Макс" и VK

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала удаление приложений VK и «Макс» из Google Play «классикой западной цензуры».
- Приложения VK и «Макс» остаются доступными для установки в других магазинах приложений для Android.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости удаление приложений "Макс" и VK из Google Play, назвав ситуацию классикой цензуры Запада.
В четверг стало известно, что приложения VK и "Макс" исчезли из Google Plaу.
"Классика западной цензуры", - сказала она, комментируя ситуацию с удалением приложений.
Пока приложения VK и "Макс" доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме.
Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в "Максе" и приложениях VK.
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25 июня, 17:05