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Захарова отреагировала на удаление Google Play приложений "Макс" и VK - РИА Новости, 16.07.2026
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15:07 16.07.2026 (обновлено: 15:32 16.07.2026)
Захарова отреагировала на удаление Google Play приложений "Макс" и VK

Захарова назвала удаление приложения "Макс" и VK классикой западной цензуры

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала удаление приложений VK и «Макс» из Google Play «классикой западной цензуры».
  • Приложения VK и «Макс» остаются доступными для установки в других магазинах приложений для Android.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости удаление приложений "Макс" и VK из Google Play, назвав ситуацию классикой цензуры Запада.
В четверг стало известно, что приложения VK и "Макс" исчезли из Google Plaу.
"Классика западной цензуры", - сказала она, комментируя ситуацию с удалением приложений.
Пока приложения VK и "Макс" доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме.
Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в "Максе" и приложениях VK.
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