Захарова отреагировала на удаление Google Play приложений "Макс" и VK

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова назвала удаление приложений VK и «Макс» из Google Play «классикой западной цензуры».

Приложения VK и «Макс» остаются доступными для установки в других магазинах приложений для Android.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости удаление приложений "Макс" и VK из Google Play, назвав ситуацию классикой цензуры Запада.

В четверг стало известно, что приложения VK и "Макс" исчезли из Google Plaу.

"Классика западной цензуры", - сказала она, комментируя ситуацию с удалением приложений.

Пока приложения VK и "Макс" доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме.