Королев назвал ключевые задачи развития Тверской области

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев обозначил ключевые задачи на 2026 год и среднесрочную перспективу, сообщает пресс-служба правительства региона.

Королев в четверг представил в Заксобрании региона отчет о работе областного правительства в прошлом году.

"Цели моей работы во главе Тверской области определены президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Это повышение качеств жизни граждан Тверской области", – сказал Королев.

В своем развитии, как подчеркнул Королев, Тверская область может опираться и на поддержку федеральных лидеров – Москвы, крупных корпораций: "Газпрома", "Сбера", "Ростеха" и других структур. С ними глава региона достиг важных договоренностей, направленных на повышение качества жизни людей. Это масштабная газификация всей области, включение тверских компаний во всероссийские цепочки кооперации, это проекты в ЖКХ, дорожной и социальной сферах, благоустройство территорий, цифровизация.

Королев отметил огромный потенциал местных промышленных компаний. Его раскрыл Петербургский международный экономический форум, показавший интерес бизнеса к работе на тверской земле.

Глава региона подчеркнул, что требуют систематизации меры социальной поддержки жителей. И сообщил о перезапуске проекта социальной карты жителя Тверской области. По его мнению, в работу по соцподдержке людей должны активнее включаться местные предприятия.

Ключевым направлением Королев назвал здравоохранение. Под личным контролем руководителя области не только крупные проекты, включая строительство ДОКБ, но и небольшие, важные для жителей. Это ввод ФАПов, повышение качества работы скорой медицинской помощи, решение кадровых задач.

Говоря о благоустройстве, Королев заявил о разработке регионального проекта "Мой двор". Он подразумевает новый поход к обустройству общественных территорий. А на селе планируется запустить программу "Мой дом культуры" по развитию точек социального притяжения для жителей.

Все эти новые направления развития, подчеркнул Королев, должны воплощаться в жизнь обязательно с учетом пожеланий и обращений людей.

Королев, говоря о будущем территорий Верхневолжья, главной установкой определил слоган "Малым городам – больше будущее". Началась большая работа по формированию мастер-планов городов. Их суть – выявить сильные стороны муниципалитетов, определить наиболее эффективные сценарии будущего, учитывая запросы населения и исторический контекст.

Еще одна задача, поставленная главой региона, – обновление транспортной системы в муниципалитетах. В этом году планируется обновление парка автобусов "Транспорта Верхневолжья" на 15%. В дальнейшем будет заменен весь парк. Планируется закупать машины как на традиционном топливе, так и электробусы, и автобусы, использующие газ.

В дорожном строительстве Королев поручил формировать планы работ с учетом запроса муниципальных округов. Таким примером глава региона назвал мост через Донховку в Конаковском округе, который приводится в нормативное состояние именно по обращениям людей.

Особое внимание Королев уделил перспективам развития областного центра – Твери. В первую очередь, это порядок в городском хозяйстве: в уборке улиц, благоустройстве, ремонте дорог и дворов. Глава региона поддержал мероприятия проекта "Тверь-900", который предполагает федеральную поддержку в обновлении столицы Верхневолжья к юбилею.