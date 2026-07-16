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Пострадавшие при атаке на Ярославскую область продолжат лечение амбулаторно - РИА Новости, 16.07.2026
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12:34 16.07.2026
Пострадавшие при атаке на Ярославскую область продолжат лечение амбулаторно

Четверо пострадавших при атаке на Ярославскую область лечатся амбулаторно

© РИА Новости / Павел БедняковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке БПЛА на Ярославскую область погиб один человек, еще четверо пострадали.
  • Раненым оказали необходимую медицинскую помощь.
  • Они продолжат лечение амбулаторно.
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Четверо пострадавших при атаке вражеских БПЛА на Ярославскую область направлены на амбулаторное лечение, их жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Утром в четверг губернатор сообщал, что на регион идет массовая атака вражеских БПЛА. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. По его данным, троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении.
"Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Всем оказана необходимая медицинская помощь. После тщательной диагностики они были направлены на амбулаторное лечение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал Евраев в своем канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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