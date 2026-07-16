Пострадавшие при атаке на Ярославскую область продолжат лечение амбулаторно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке БПЛА на Ярославскую область погиб один человек, еще четверо пострадали.
- Раненым оказали необходимую медицинскую помощь.
- Они продолжат лечение амбулаторно.
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Четверо пострадавших при атаке вражеских БПЛА на Ярославскую область направлены на амбулаторное лечение, их жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Утром в четверг губернатор сообщал, что на регион идет массовая атака вражеских БПЛА. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. По его данным, троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении.
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