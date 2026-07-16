Глава Якутии допустил возможность строительства местного НПЗ - СМИ

При этом, по словам главы региона, речь идет именно о небольшом заводе. Строительство крупного НПЗ объемом производства в несколько миллионов тонн в регионе пока экономически невыгодно - Якутия потребляет около 1,3 миллиона тонн нефтепродуктов в год, а авиационный керосин и другие виды топлива дешевле привезти, отметил он.