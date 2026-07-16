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Глава Якутии допустил возможность строительства местного НПЗ - СМИ - РИА Новости, 16.07.2026
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13:12 16.07.2026
Глава Якутии допустил возможность строительства местного НПЗ - СМИ

Николаев: 80% от общего объема потребления в Якутии это дизельное топливо

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что строительство небольшого нефтеперерабатывающего завода в регионе может стать экономически целесообразным, пишут "Ведомости".
  • 80% от общего объема потребления в Якутии — это дизельное топливо, и рост цен на логистические услуги может сделать строительство НПЗ с упором на производство дизельного топлива выгодным.
  • Строительство крупного НПЗ в Якутии пока экономически невыгодно, так как регион потребляет около 1,3 миллиона тонн нефтепродуктов в год, а некоторые виды топлива дешевле привозить.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Строительство небольшого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Якутии может стать экономически целесообразным для обеспечения внутрирегионального рынка, заявил глава региона Айсен Николаев.
"Но 80% от общего объема потребления в Якутии это дизельное топливо, а транспортная составляющая в его цене с каждым годом становится все более значительной. Возможно, если логистические услуги продолжат расти в цене, небольшой НПЗ с упором на производство дизельного топлива будет экономически целесообразно построить", - сказал Николаев в интервью газете "Ведомости".
При этом, по словам главы региона, речь идет именно о небольшом заводе. Строительство крупного НПЗ объемом производства в несколько миллионов тонн в регионе пока экономически невыгодно - Якутия потребляет около 1,3 миллиона тонн нефтепродуктов в год, а авиационный керосин и другие виды топлива дешевле привезти, отметил он.
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