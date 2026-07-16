Глава Якутии допустил возможность строительства местного НПЗ - СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что строительство небольшого нефтеперерабатывающего завода в регионе может стать экономически целесообразным, пишут "Ведомости".
- 80% от общего объема потребления в Якутии — это дизельное топливо, и рост цен на логистические услуги может сделать строительство НПЗ с упором на производство дизельного топлива выгодным.
- Строительство крупного НПЗ в Якутии пока экономически невыгодно, так как регион потребляет около 1,3 миллиона тонн нефтепродуктов в год, а некоторые виды топлива дешевле привозить.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Строительство небольшого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Якутии может стать экономически целесообразным для обеспечения внутрирегионального рынка, заявил глава региона Айсен Николаев.
"Но 80% от общего объема потребления в Якутии это дизельное топливо, а транспортная составляющая в его цене с каждым годом становится все более значительной. Возможно, если логистические услуги продолжат расти в цене, небольшой НПЗ с упором на производство дизельного топлива будет экономически целесообразно построить", - сказал Николаев в интервью газете "Ведомости".
При этом, по словам главы региона, речь идет именно о небольшом заводе. Строительство крупного НПЗ объемом производства в несколько миллионов тонн в регионе пока экономически невыгодно - Якутия потребляет около 1,3 миллиона тонн нефтепродуктов в год, а авиационный керосин и другие виды топлива дешевле привезти, отметил он.