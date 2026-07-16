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Выставку работ известного мордовского скульптора Эрьзи открыли в Москве - РИА Новости, 16.07.2026
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12:06 16.07.2026
Выставку работ известного мордовского скульптора Эрьзи открыли в Москве

Выставку работ известного мордовского скульптора Степана Эрьзи открыли в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыставка "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры" в Москве
Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выставка "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры" в Москве
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл – РИА Новости. Торжественное открытие выставки работ великого мордовского скульптора Степана Эрьзи состоялось в Москве в Новой Третьяковке, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Выставка работ из фондов Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи и Мордовского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи приурочена к 150-летию со дня рождения мастера.
Глава Мордовии Артем Здунов на открытии выставки поблагодарил организаторов и гостей за внимание к этому важному культурному проекту.
"В этом году мы отмечаем 150 лет со дня рождения великого скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи. Масштабная программа включает выставки, экскурсии, конференции и фестивали. Одним из ключевых событий стал межмузейный выставочный проект "Степан Эрьзя – скульптор мира". Наш земляк прославил имя своего народа. Я тоже горжусь, что я - эрзя (один из этносов мордовского народа – ред.)", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.
Проект стартовал в Русском музее в Санкт-Петербурге 31 марта. Теперь культурную эстафету приняла Москва. На открытие выставки пришло много гостей, в их числе министр здравоохранения России Михаил Мурашко, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии художеств Василий Церетели, епископ Кронштадтский Вениамин, председатель Союза женщин России, телеведущая Мария Ситтель.
"Завидую тем, кому еще предстоит познакомиться с мощным, выразительным, очень эмоциональным творчеством скульптора Степана Эрьзи. Нам очень приятно, что эта выставка проходит в год 170-летия со дня основания Третьяковской галереи", - приводятся в сообщении слова временно исполняющей обязанности директора музея Татьяны Юденковой.
Выставка работ скульптора Степана Эрьзи в Новой Третьяковке будет работать до 11 октября. Финальный этап выставочного проекта состоится в ноябре в Мордовском музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи в Саранске.
 
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