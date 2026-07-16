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Выручка BAE Systems с начала конфликта на Украине выросла почти в 1,5 раза - РИА Новости, 16.07.2026
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04:41 16.07.2026
Выручка BAE Systems с начала конфликта на Украине выросла почти в 1,5 раза

РИА Новости: доходы BAE Systems выросли до 38 млрд долларов с начала конфликта

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСтенд BAE SYSTEMS на международной выставке военно-морской техники и вооружения EURONAVAL
Стенд BAE SYSTEMS на международной выставке военно-морской техники и вооружения EURONAVAL - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Стенд BAE SYSTEMS на международной выставке военно-морской техники и вооружения EURONAVAL. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выручка британской оборонной компании BAE Systems выросла почти в 1,5 раза до более чем 28 миллиардов фунтов стерлингов с начала конфликта на Украине.
  • BAE Systems открыла офис на Украине в 2023 году и подписала соглашение о сотрудничестве по локализации производства и поставкам запасных частей, а также производству гаубиц L119.
  • Компания поставляет Украине боеприпасы, произведенные в Британии, и строит новый завод в Уэльсе для увеличения производства артиллерийских снарядов.
ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости. Ежегодная выручка британской оборонной компании BAE Systems выросла почти в 1,5 раза до более 28 миллиардов фунтов стерлингов (почти 38 миллиардов долларов США) с начала конфликта на Украине, выяснило РИА Новости на основе корпоративной отчетности компании.
Согласно годовому отчету компании за 2021 год, тогда выручка составила 19,521 миллиарда фунтов стерлингов (26,4 миллиарда долларов).
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В 2025 году эта цифра увеличилась до 28,3 миллиарда фунтов стерлингов. Таким образом, рост выручки за период украинского конфликта составил почти 45%.
Примерно в 1,5 раза вырос объем продаж - с около 21 миллиарда фунтов (28,42 миллиарда долларов) до почти 31 миллиарда фунтов (почти 42 миллиарда долларов).
Операционная прибыль возросла примерно на 20% - с около 2,4 миллиарда (около 3,21 миллиарда долларов) до 2,9 миллиарда фунтов (3,9 миллиарда долларов). При этом сумма выплат дивидендов выросла на более чем 44% - с 25,1 пенса до 36,3 пенса на одну акцию.
Неизвестно, насколько поставки военной техники Киеву сказались на показателях. Компания не раскрывает данные о поставках своих вооружений на Украину. В годовом отчете за 2025 год Украина упомянута всего семь раз, преимущественно в контексте докладов об общей ситуации в мире.
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Согласно заявлениям украинских властей, BAE Systems открыла офис на Украине в 2023 году. Тогда же компания подписала с Киевом соглашение о сотрудничестве по локализации производства и рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, поставкам запасных частей и производству на Украине гаубиц L119.
Тогда Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже применяют оружие BAE Systems, в том числе гаубицы L119 и M777 и боевую машину пехоты CV90.
Компания также поставляет Украине боеприпасы, произведенные в Британии. В частности, в Уэльсе строится новый завод, который, как утверждается, увеличит производство артиллерийских снарядов в Британии в 16 раз по сравнению с 2023 годом.
Как сообщали британские СМИ, предприятие позволит нарастить поставки Киеву. Изначально запустить производство планировалось летом 2025 года, однако проект забуксовал на фоне проблем с британским военным бюджетом.
РИА Новости в начале июня выяснило, что армия США планирует заключить контракт с британским концерном BAE Systems на обслуживание боевых машин пехоты Bradley и бронемашин M88A2 для Украины. Соглашение, которое будет курировать командование по контрактам американской армии на военной базе в Детройте, рассчитано на период с июля 2026 по июль 2027 года.
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