Выручка BAE Systems с начала конфликта на Украине выросла почти в 1,5 раза

Краткий пересказ от РИА ИИ Выручка британской оборонной компании BAE Systems выросла почти в 1,5 раза до более чем 28 миллиардов фунтов стерлингов с начала конфликта на Украине.

BAE Systems открыла офис на Украине в 2023 году и подписала соглашение о сотрудничестве по локализации производства и поставкам запасных частей, а также производству гаубиц L119.

Компания поставляет Украине боеприпасы, произведенные в Британии, и строит новый завод в Уэльсе для увеличения производства артиллерийских снарядов.

ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости. Ежегодная выручка британской оборонной компании BAE Systems выросла почти в 1,5 раза до более 28 миллиардов фунтов стерлингов (почти 38 миллиардов долларов США) с начала конфликта на Украине, выяснило РИА Новости на основе корпоративной отчетности компании.

Согласно годовому отчету компании за 2021 год, тогда выручка составила 19,521 миллиарда фунтов стерлингов (26,4 миллиарда долларов).

В 2025 году эта цифра увеличилась до 28,3 миллиарда фунтов стерлингов. Таким образом, рост выручки за период украинского конфликта составил почти 45%.

Примерно в 1,5 раза вырос объем продаж - с около 21 миллиарда фунтов (28,42 миллиарда долларов) до почти 31 миллиарда фунтов (почти 42 миллиарда долларов).

Операционная прибыль возросла примерно на 20% - с около 2,4 миллиарда (около 3,21 миллиарда долларов) до 2,9 миллиарда фунтов (3,9 миллиарда долларов). При этом сумма выплат дивидендов выросла на более чем 44% - с 25,1 пенса до 36,3 пенса на одну акцию.

Неизвестно, насколько поставки военной техники Киеву сказались на показателях. Компания не раскрывает данные о поставках своих вооружений на Украину . В годовом отчете за 2025 год Украина упомянута всего семь раз, преимущественно в контексте докладов об общей ситуации в мире.

Согласно заявлениям украинских властей, BAE Systems открыла офис на Украине в 2023 году. Тогда же компания подписала с Киевом соглашение о сотрудничестве по локализации производства и рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, поставкам запасных частей и производству на Украине гаубиц L119.

Тогда Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже применяют оружие BAE Systems, в том числе гаубицы L119 и M777 и боевую машину пехоты CV90.

Компания также поставляет Украине боеприпасы, произведенные в Британии. В частности, в Уэльсе строится новый завод, который, как утверждается, увеличит производство артиллерийских снарядов в Британии в 16 раз по сравнению с 2023 годом.

Как сообщали британские СМИ, предприятие позволит нарастить поставки Киеву. Изначально запустить производство планировалось летом 2025 года, однако проект забуксовал на фоне проблем с британским военным бюджетом.