В пяти городах Туркмении откроют участки для россиян на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Избирательные участки для голосования россиян на выборах в Госдуму организуют в пяти городах Туркмении.
- Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года.
АШХАБАД, 16 июл – РИА Новости. Избирательные участки для голосования россиян на выборах в Госдуму будут организованы в пяти городах Туркмении, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Туркмении Петр Щукин.
"Участки будут образованы во всех пяти регионах Туркменистана. В частности, возможность проголосовать будет на участках в городах Ашхабад, Туркменбаши, Туркменабад, Мары и Дашогуз", - сказал он.
По словам дипломата, информация о порядке и местах проведения голосования в указанных городах будет размещена дополнительно.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.