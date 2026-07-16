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В пяти городах Туркмении откроют участки для россиян на выборах в Госдуму - РИА Новости, 16.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
17:56 16.07.2026
В пяти городах Туркмении откроют участки для россиян на выборах в Госдуму

В 5 городах Туркмении появятся избирательные участки для россиян на выборах в ГД

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГолосование на выборах в Госдуму РФ
Голосование на выборах в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Голосование на выборах в Госдуму РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Избирательные участки для голосования россиян на выборах в Госдуму организуют в пяти городах Туркмении.
  • Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года.
АШХАБАД, 16 июл – РИА Новости. Избирательные участки для голосования россиян на выборах в Госдуму будут организованы в пяти городах Туркмении, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Туркмении Петр Щукин.
"Участки будут образованы во всех пяти регионах Туркменистана. В частности, возможность проголосовать будет на участках в городах Ашхабад, Туркменбаши, Туркменабад, Мары и Дашогуз", - сказал он.
По словам дипломата, информация о порядке и местах проведения голосования в указанных городах будет размещена дополнительно.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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