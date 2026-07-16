При атаке ВСУ на гражданский объект в Горловке погиб мирный житель

ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в Горловке ДНР, сообщил глава города Иван Приходько.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.