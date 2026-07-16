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При атаке ВСУ на гражданский объект в Горловке погиб мирный житель - РИА Новости, 16.07.2026
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20:40 16.07.2026 (обновлено: 20:57 16.07.2026)
При атаке ВСУ на гражданский объект в Горловке погиб мирный житель

Приходько: при атаке ВСУ на гражданский объект в Горловке погиб мирный житель

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки ВСУ на гражданский объект в Горловке
Последствия атаки ВСУ на гражданский объект в Горловке - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки ВСУ на гражданский объект в Горловке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Горловке ДНР погиб мирный житель и двое пострадали в результате атаки ВСУ по гражданскому объекту.
  • Сотрудники МЧС России спасли двух мирных жителей из-под завалов.
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в Горловке ДНР, сообщил глава города Иван Приходько.
"Последствия украинской вооруженной агрессии. Гражданский объект уничтожен полностью. Из-под завалов сотрудники МЧС России спасли двух мирных жителей. К сожалению, на месте трагедии был обнаружен погибший. Его также деблокировали", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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