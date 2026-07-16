В Херсонской области три человека погибли при ударах ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Три мирных жителя Херсонской области погибли, еще трое пострадали от ударов ВСУ за сутки.

Беспилотники противника атаковали Великие Копани, Красный Яр и Новый Этап.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Три мирных жителя Херсонской области погибли и трое пострадали от ударов ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Удары киевского режима убили трех мирных жителей Херсонской области , еще три человека пострадало", - написал Сальдо в своем канале на платформе " Макс ".

В частности, по его словам, в Великих Копанях от удара беспилотника погибла женщины 1989 года рождения, в Красном Яре погиб мужчина 1970 года рождения.