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В Херсонской области три человека погибли при ударах ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.07.2026
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11:44 16.07.2026 (обновлено: 11:52 16.07.2026)
В Херсонской области три человека погибли при ударах ВСУ за сутки

В Херсонской области при ударах ВСУ три человека погибли, трое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три мирных жителя Херсонской области погибли, еще трое пострадали от ударов ВСУ за сутки.
  • Беспилотники противника атаковали Великие Копани, Красный Яр и Новый Этап.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Три мирных жителя Херсонской области погибли и трое пострадали от ударов ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Удары киевского режима убили трех мирных жителей Херсонской области, еще три человека пострадало", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Великих Копанях от удара беспилотника погибла женщины 1989 года рождения, в Красном Яре погиб мужчина 1970 года рождения.
"В Новом Этапе в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю погиб человек. Его личность устанавливается", - подчеркнул Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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