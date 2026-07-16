В Херсонской области три человека погибли при ударах ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три мирных жителя Херсонской области погибли, еще трое пострадали от ударов ВСУ за сутки.
- Беспилотники противника атаковали Великие Копани, Красный Яр и Новый Этап.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Три мирных жителя Херсонской области погибли и трое пострадали от ударов ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Удары киевского режима убили трех мирных жителей Херсонской области, еще три человека пострадало", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Великих Копанях от удара беспилотника погибла женщины 1989 года рождения, в Красном Яре погиб мужчина 1970 года рождения.
"В Новом Этапе в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю погиб человек. Его личность устанавливается", - подчеркнул Сальдо.
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