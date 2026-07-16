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Володин призвал создавать условия для работы мастеров творческих вузов - РИА Новости, 16.07.2026
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16:43 16.07.2026

Володин призвал создавать условия для работы мастеров творческих вузов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил ВГИК и ознакомился с ходом реализации проекта по модернизации образовательной инфраструктуры университета.
  • Володин заявил о необходимости создания условий для работы мастеров творческих вузов.
  • По его словам, создание атмосферы творчества и обеспечение условий для педагогов являются важными задачами.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В России следует создавать все необходимые условия для работы мастеров творческих вузов, заявил председатель Госдумы, председатель попечительского совета ВГИКа Вячеслав Володин.
Володин в четверг посетил ВГИК. Совместно с ректором вуза Владимиром Малышевым и профессорско-преподавательским составом он ознакомился с ходом реализации проекта по модернизации образовательной инфраструктуры университета.
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"Мастером не становятся с четверга на пятницу. Для этого надо жизнь чувствовать, быть талантливым, уметь добиваться целей, решать поставленные задачи - все должно быть в этом человеке, но для этого необходимы годы. Когда такая плеяда мастеров собирается, для них необходимо создавать условия. В этом случае мы будем конкурировать и побеждать", - сказал Володин.
По его словам, когда условий нет, это влияет на эффективность работы.
"Наша задача - создать во ВГИКе атмосферу творчества, интересных занятий, а также условия для педагогов, кто будет передавать знания. Новые технологии развиваются, но их развивают люди", - добавил он.
Володин возглавляет попечительский совет ВГИКа с 2019 года.
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