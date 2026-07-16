Володин призвал создавать условия для работы мастеров творческих вузов

"Мастером не становятся с четверга на пятницу. Для этого надо жизнь чувствовать, быть талантливым, уметь добиваться целей, решать поставленные задачи - все должно быть в этом человеке, но для этого необходимы годы. Когда такая плеяда мастеров собирается, для них необходимо создавать условия. В этом случае мы будем конкурировать и побеждать", - сказал Володин.