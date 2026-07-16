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Володин: в условиях развития ИИ роль человека в творчестве остается главной - РИА Новости, 16.07.2026
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15:24 16.07.2026

Володин: в условиях развития ИИ роль человека в творчестве остается главной

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова (ВГИК).
  • Володин ознакомился с ходом реализации проекта по модернизации образовательной инфраструктуры ВГИКа.
  • Председатель Госдумы подчеркнул, что роль человека в творчестве остается главной, несмотря на развитие искусственного интеллекта.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В условиях развития искусственного интеллекта (ИИ) роль человека в творчестве остается главной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В четверг он посетил Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова (ВГИК), председателем попечительского совета которого является. Совместно с ректором вуза Владимиром Малышевым и профессорско-преподавательским составом Володин ознакомился с ходом реализации проекта по модернизации образовательной инфраструктуры университета.
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"Вы правильно говорите в отношении того, что новые технологии развиваются, но, все-таки, их развивают люди. Да, конечно, сейчас искусственный интеллект будет нам помогать, но роль человека остается главной. И, особенно, в образовательном учреждении", - сказал Володин, общаясь с выдающимися мастерами университета.
Он подчеркнул, что при всех плюсах искусственного интеллекта душа не передается, ИИ здесь бессилен.
Володин возглавляет попечительский совет ВГИКа с 2019 года.
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