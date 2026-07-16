Володин: в условиях развития ИИ роль человека в творчестве остается главной

"Вы правильно говорите в отношении того, что новые технологии развиваются, но, все-таки, их развивают люди. Да, конечно, сейчас искусственный интеллект будет нам помогать, но роль человека остается главной. И, особенно, в образовательном учреждении", - сказал Володин, общаясь с выдающимися мастерами университета.