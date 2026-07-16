Володин призвал парламенты России и ЮАР укреплять отношения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин отметил, что парламенты России и ЮАР должны укреплять отношения.
- Он считает, что визит Рефилве Мтсвени-Тсипане в Россию придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству.
- В ходе встречи обсуждалось развитие двустороннего межпарламентского сотрудничества и укрепление российско-африканских отношений.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального совета провинций парламента ЮАР Рефилве Марией Мтсвени-Тсипане отметил, что парламенты России и ЮАР должны укреплять отношения.
"Следуя решениям наших лидеров, мы должны постараться сделать все, чтобы межпарламентское сотрудничество развивалось, придать нашему взаимодействию системный характер для реализации межгосударственных договоренностей, внести свой вклад в укрепление отношений между нашими народами и странами", - сказал он, слова которого приводятся на сайте ГД.
По словам председателя Госдумы, визит Рефилве Мтсвени-Тсипане в Россию придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству.
"Мы лучше будем понимать друг друга, и, видя ваш настрой развивать отношения, со своей стороны делаем то же самое", - отметил он.
В публикации сообщается, что в ходе встречи также обсуждалось развитие двустороннего межпарламентского сотрудничества и укрепление российско-африканских отношений.