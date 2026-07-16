Володин призвал парламенты России и ЮАР укреплять отношения

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального совета провинций парламента ЮАР Рефилве Марией Мтсвени-Тсипане отметил, что парламенты России и ЮАР должны укреплять отношения.

"Мы лучше будем понимать друг друга, и, видя ваш настрой развивать отношения, со своей стороны делаем то же самое", - отметил он.