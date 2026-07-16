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Володин призвал парламенты России и ЮАР укреплять отношения - РИА Новости, 16.07.2026
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11:13 16.07.2026
Володин призвал парламенты России и ЮАР укреплять отношения

Володин: парламенты России и ЮАР должны укреплять отношения

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин отметил, что парламенты России и ЮАР должны укреплять отношения.
  • Он считает, что визит Рефилве Мтсвени-Тсипане в Россию придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству.
  • В ходе встречи обсуждалось развитие двустороннего межпарламентского сотрудничества и укрепление российско-африканских отношений.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального совета провинций парламента ЮАР Рефилве Марией Мтсвени-Тсипане отметил, что парламенты России и ЮАР должны укреплять отношения.
"Следуя решениям наших лидеров, мы должны постараться сделать все, чтобы межпарламентское сотрудничество развивалось, придать нашему взаимодействию системный характер для реализации межгосударственных договоренностей, внести свой вклад в укрепление отношений между нашими народами и странами", - сказал он, слова которого приводятся на сайте ГД.
По словам председателя Госдумы, визит Рефилве Мтсвени-Тсипане в Россию придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству.
"Мы лучше будем понимать друг друга, и, видя ваш настрой развивать отношения, со своей стороны делаем то же самое", - отметил он.
В публикации сообщается, что в ходе встречи также обсуждалось развитие двустороннего межпарламентского сотрудничества и укрепление российско-африканских отношений.
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