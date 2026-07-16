Пушков: война против Ирана подрывает величие США на глазах у всего мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Пушков считает, что война США против Ирана подрывает величие Штатов на глазах у всего мира.
- По мнению сенатора, власти США ошибочно полагают, что конфликт способствует величию страны.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Война США против Ирана подрывает величие Штатов на глазах у всего мира, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.
"Неудачная война против Ирана не помогает "величию" США - она его подрывает на глазах у всего мира", - написал член комитета в своем Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что власти США утешаются тем, что у Штатов якобы "сейчас вновь есть величие".
"Странная логика. Напротив, эта война, по всеобщему мнению, представляет собой удар по величию США", - констатировал политик.