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Пушков: война против Ирана подрывает величие США на глазах у всего мира - РИА Новости, 16.07.2026
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20:47 16.07.2026
Пушков: война против Ирана подрывает величие США на глазах у всего мира

Пушков: война США против Ирана подрывает величие Штатов на глазах у всего мира

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Пушков считает, что война США против Ирана подрывает величие Штатов на глазах у всего мира.
  • По мнению сенатора, власти США ошибочно полагают, что конфликт способствует величию страны.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Война США против Ирана подрывает величие Штатов на глазах у всего мира, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.
"Неудачная война против Ирана не помогает "величию" США - она его подрывает на глазах у всего мира", - написал член комитета в своем Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что власти США утешаются тем, что у Штатов якобы "сейчас вновь есть величие".
"Странная логика. Напротив, эта война, по всеобщему мнению, представляет собой удар по величию США", - констатировал политик.
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