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Во Владивостоке два работника погибли, сорвавшись с высоты на стройплощадке - РИА Новости, 16.07.2026
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15:06 16.07.2026
Во Владивостоке два работника погибли, сорвавшись с высоты на стройплощадке

Во Владивостоке два человека погибли, сорвавшись с высоты на стройплощадке

© РИА Новости / Алексей МайшевМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Машины скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На стройплощадке во Владивостоке в районе улицы Невельского произошел несчастный случай.
  • Двое работников подрядной организации сорвались с высоты и погибли.
  • Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося и оценит соблюдение правил техники безопасности.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Два работника погибли, сорвавшись с высоты на стройплощадке во Владивостоке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным прокуратуры края, несчастный случай произошел в районе улицы Невельского во Владивостоке в четверг.
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"Предварительно установлено, что... при проведении высотных работ двое работников подрядной организации сорвались с высоты", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Уточняется, что на место происшествия выехал прокурор Ленинского района города Роман Язвенко.
"Они погибли, личности устанавливаются", - сообщили агентству в правоохранительных органах, отвечая на вопрос о состоянии двух работников, которые сорвались с высоты.
Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, оценит исполнение требований законодательства об охране труда, соблюдение правил техники безопасности при организации и производстве высотных работ.
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