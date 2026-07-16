Во Владивостоке два работника погибли, сорвавшись с высоты на стройплощадке

Краткий пересказ от РИА ИИ На стройплощадке во Владивостоке в районе улицы Невельского произошел несчастный случай.

Двое работников подрядной организации сорвались с высоты и погибли.

Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося и оценит соблюдение правил техники безопасности.

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Два работника погибли, сорвавшись с высоты на стройплощадке во Владивостоке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

По данным прокуратуры края, несчастный случай произошел в районе улицы Невельского во Владивостоке в четверг.

"Предварительно установлено, что... при проведении высотных работ двое работников подрядной организации сорвались с высоты", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Уточняется, что на место происшествия выехал прокурор Ленинского района города Роман Язвенко.

"Они погибли, личности устанавливаются", - сообщили агентству в правоохранительных органах, отвечая на вопрос о состоянии двух работников, которые сорвались с высоты.