Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около половины из 150 тысяч закарпатских венгров покинули Украину в последние годы, заявил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович.
- Война привела к тому, что Закарпатье покинуло 350 тысяч человек, среди которых значительная часть венгров и русинов, а также погибло 120 закарпатских венгров, подлежащих мобилизации.
БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Около половины из 150 тысяч закарпатских венгров в последние годы покинули Украину, заявил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович.
"Война изменила все Закарпатье, с тех пор регион покинули 350 тысяч человек. Численность венгерского меньшинства сократилась со 151 тысячи до примерно половины, изменился и состав населения, значительная часть венгров и русинов эмигрировала", - приводит слова Брензовича агентство MTI.
По его словам, за последние годы из закарпатских венгров, которые являются гражданами Украины и подлежат мобилизации, погибло 120 человек.
Экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей. За последний год власти Венгрии сообщали о двух закарпатских венграх, которые погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.