Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии начали расследование против Сийярто из-за связей с Россией - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 16.07.2026 (обновлено: 23:15 16.07.2026)
В Венгрии начали расследование против Сийярто из-за связей с Россией

Мадьяр сообщил о расследовании против Сийярто из-за связей с Россией

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгерское правительство инициировало расследование контактов экс-министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто с Россией, заявил на пресс-конференции в Будапеште председатель правительства республики Петер Мадьяр.
  • Он не стал раскрывать дополнительные детали, заявив, что речь идет о "секретных документах".
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Венгерское правительство инициировало расследование контактов экс-министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто с Россией, заявил на пресс-конференции в Будапеште председатель правительства республики Петер Мадьяр.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Мадьяр стал орудием сатаны, считает католический священник
Вчера, 14:22
"Насколько мне известно, оно начато, и, если появится что-то, о чем можно сообщить общественности, мы сделаем это", — приводит слова политика портал 444.hu.
Он не стал раскрывать дополнительные детали, заявив, что речь идет о "секретных документах".
Сам Сийярто в апреле подчеркнул, что никогда не служил интересам России, и назвал подобные обвинения очень оскорбительными. Он рассказал, что старался построить хорошие отношения со всеми партнерами, включая Москву.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Партия Орбана и ее фракция скоро распадутся, заявил Мадьяр
15 июля, 20:44
 
В миреРоссияБудапештПетер СийяртоПетер МадьярМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала