В Венгрии начали расследование против Сийярто из-за связей с Россией

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Венгерское правительство инициировало расследование контактов экс-министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто с Россией, заявил на пресс-конференции в Будапеште председатель правительства республики Петер Мадьяр.