В Венгрии начали расследование против Сийярто из-за связей с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгерское правительство инициировало расследование контактов экс-министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто с Россией, заявил на пресс-конференции в Будапеште председатель правительства республики Петер Мадьяр.
- Он не стал раскрывать дополнительные детали, заявив, что речь идет о "секретных документах".
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Венгерское правительство инициировало расследование контактов экс-министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто с Россией, заявил на пресс-конференции в Будапеште председатель правительства республики Петер Мадьяр.
"Насколько мне известно, оно начато, и, если появится что-то, о чем можно сообщить общественности, мы сделаем это", — приводит слова политика портал 444.hu.
Он не стал раскрывать дополнительные детали, заявив, что речь идет о "секретных документах".