Венгрия и Украина создадут рабочую группу по правам закарпатских венгров

Краткий пересказ от РИА ИИ Венгрия и Украина создадут совместную рабочую группу для мониторинга соблюдения прав закарпатских венгров.

Первый мониторинг пройдет в октябре-ноябре.

Если условия двустороннего соглашения не будут выполнены, переговоры по первому кластеру для вступления Украины в Евросоюз автоматически прекратятся.

БУДАПЕШТ, 16 июл – РИА Новости. Венгрия и Украина создадут совместную рабочую группу, которая осенью впервые проведет мониторинг соблюдения прав закарпатских венгров на Украине, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан.

В июне украинская сторона взяла на себя обязательства по восстановлению прав закарпатских венгров. В четверг было заключено соглашение о финансировании из бюджета Украины малокомплектных школ с обучением на венгерском языке в Закарпатье.

"Первый мониторинг пройдет в октябре-ноябре, тогда и посмотрим, где находится украинская сторона с выполнением соглашения", - заявила Орбан. Ее слова передает венгерское новостное агентство MTI

Также Орбан заявила, что если условия, закрепленные в двустороннем соглашении, не будут выполнены, то переговоры по первому кластеру для вступления Украины в Евросоюз автоматически прекратятся.

Рабочая группа будет обязана давать быстрый и согласованный ответ на возможные нарушения прав граждан обеих стран. Группа будет состоять из трех человек с каждой стороны, венгерскую сторону возглавит уполномоченный по основным правам Имре Юхас, сообщает MTI.