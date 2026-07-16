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Венгрия и Украина создадут рабочую группу по правам закарпатских венгров - РИА Новости, 16.07.2026
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20:20 16.07.2026
Венгрия и Украина создадут рабочую группу по правам закарпатских венгров

Орбан: Венгрия и Украина создадут рабочую группу по правам закарпатских венгров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПлакат с Петером Мадьяром и Владимиром Зеленским
Плакат с Петером Мадьяром и Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Плакат с Петером Мадьяром и Владимиром Зеленским. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгрия и Украина создадут совместную рабочую группу для мониторинга соблюдения прав закарпатских венгров.
  • Первый мониторинг пройдет в октябре-ноябре.
  • Если условия двустороннего соглашения не будут выполнены, переговоры по первому кластеру для вступления Украины в Евросоюз автоматически прекратятся.
БУДАПЕШТ, 16 июл – РИА Новости. Венгрия и Украина создадут совместную рабочую группу, которая осенью впервые проведет мониторинг соблюдения прав закарпатских венгров на Украине, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан.
В июне украинская сторона взяла на себя обязательства по восстановлению прав закарпатских венгров. В четверг было заключено соглашение о финансировании из бюджета Украины малокомплектных школ с обучением на венгерском языке в Закарпатье.
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"Первый мониторинг пройдет в октябре-ноябре, тогда и посмотрим, где находится украинская сторона с выполнением соглашения", - заявила Орбан. Ее слова передает венгерское новостное агентство MTI.
Также Орбан заявила, что если условия, закрепленные в двустороннем соглашении, не будут выполнены, то переговоры по первому кластеру для вступления Украины в Евросоюз автоматически прекратятся.
Рабочая группа будет обязана давать быстрый и согласованный ответ на возможные нарушения прав граждан обеих стран. Группа будет состоять из трех человек с каждой стороны, венгерскую сторону возглавит уполномоченный по основным правам Имре Юхас, сообщает MTI.
В начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украины, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.
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