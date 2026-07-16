ОЭСР спрогнозировала замедление роста ВВП Великобритании в полтора раза

Краткий пересказ от РИА ИИ По прогнозу ОЭСР, рост ВВП Великобритании замедлится в 1,5 раза — до 0,9% в 2026 году.

Инфляция в Великобритании ускорится до 3,7% в 2026 году, а затем замедлится до 2,4% в 2027 году.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рост ВВП Великобритании по итогам текущего года замедлится в 1,5 раза - до 0,9%, следует из Рост ВВП Великобритании по итогам текущего года замедлится в 1,5 раза - до 0,9%, следует из прогноза аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Согласно последнему Экономическому обзору Великобритании ОЭСР , рост экономики временно замедлится до 0,9% в 2026 году после 1,4% в 2025 году, а затем ускорится до 1,1% в 2027 году. Инфляция, как ожидается, ускорится до 3,7% в текущем году с 3,4% в 2025 году, после чего замедлится до 2,4% в 2027 году", - ожидают авторы доклада.

Великобритания, по их словам, пережила ряд крупных экономических потрясений.

"Для повышения уровня жизни в долгосрочной перспективе ключевое значение будут иметь ускорение роста производительности труда и соблюдение бюджетной дисциплины, которые должны опираться на амбициозную программу реформ правительства. Сокращение региональных различий в производительности труда и укрепление энергетической безопасности будут способствовать более устойчивому и всеобъемлющему экономическому росту", - добавляют аналитики.

Они отмечают, что высокие и волатильные цены на энергоносители, усиливающееся давление на государственные финансы, слабый рост производительности труда и значительные региональные диспропорции продолжают сдерживать экономическую активность и повышение уровня жизни. Это подчеркивает необходимость последовательных структурных реформ для укрепления экономического роста и повышения устойчивости экономики.