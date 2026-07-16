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ОЭСР спрогнозировала замедление роста ВВП Великобритании в полтора раза - РИА Новости, 16.07.2026
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11:41 16.07.2026 (обновлено: 11:44 16.07.2026)
ОЭСР спрогнозировала замедление роста ВВП Великобритании в полтора раза

ОЭСР: ВВП Великобритании замедлится в 1,5 раза в 2026 году

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По прогнозу ОЭСР, рост ВВП Великобритании замедлится в 1,5 раза — до 0,9% в 2026 году.
  • Инфляция в Великобритании ускорится до 3,7% в 2026 году, а затем замедлится до 2,4% в 2027 году.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рост ВВП Великобритании по итогам текущего года замедлится в 1,5 раза - до 0,9%, следует из прогноза аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"Согласно последнему Экономическому обзору Великобритании ОЭСР, рост экономики временно замедлится до 0,9% в 2026 году после 1,4% в 2025 году, а затем ускорится до 1,1% в 2027 году. Инфляция, как ожидается, ускорится до 3,7% в текущем году с 3,4% в 2025 году, после чего замедлится до 2,4% в 2027 году", - ожидают авторы доклада.
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Великобритания, по их словам, пережила ряд крупных экономических потрясений.
"Для повышения уровня жизни в долгосрочной перспективе ключевое значение будут иметь ускорение роста производительности труда и соблюдение бюджетной дисциплины, которые должны опираться на амбициозную программу реформ правительства. Сокращение региональных различий в производительности труда и укрепление энергетической безопасности будут способствовать более устойчивому и всеобъемлющему экономическому росту", - добавляют аналитики.
Они отмечают, что высокие и волатильные цены на энергоносители, усиливающееся давление на государственные финансы, слабый рост производительности труда и значительные региональные диспропорции продолжают сдерживать экономическую активность и повышение уровня жизни. Это подчеркивает необходимость последовательных структурных реформ для укрепления экономического роста и повышения устойчивости экономики.
Усиливающееся долгосрочное давление на государственные расходы также требует реформирования пенсионной системы, указали в организации. Пересмотр механизма индексации государственных пенсий в среднесрочной перспективе позволит сохранить устойчивость государственных финансов при обеспечении достаточного уровня пенсионного обеспечения. Усиление стимулов к трудовой деятельности и расширение частных пенсионных накоплений, особенно среди групп с низким уровнем сбережений к выходу на пенсию, таких как самозанятые, повысят доходы пенсионеров и снизят нагрузку на бюджет в будущем, полагают в ОЭСР.
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