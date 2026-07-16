В Великобритании удвоился спрос на VPN

Краткий пересказ от РИА ИИ Спрос на VPN в Великобритании удвоился после введения закона о безопасном интернете.

Британский закон о безопасном интернете вступил в силу в июле 2025 года и требует от онлайн-платформ ограничивать доступ детей к определенному контенту.

По состоянию на март 2026 года четверть британских детей в возрасте от 11 до 17 лет пользовались VPN за предыдущие шесть месяцев.

ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости. Спрос на VPN в Великобритании удвоился с прошлого года после введения закона о безопасном интернете, который позволяет властям блокировать контент, помеченный ими как вредоносный, следует из доклада британского медиарегулятора Спрос на VPN в Великобритании удвоился с прошлого года после введения закона о безопасном интернете, который позволяет властям блокировать контент, помеченный ими как вредоносный, следует из доклада британского медиарегулятора Ofcom

Британский закон о безопасном интернете вступил в силу в июле 2025 года. Новые правила требуют от онлайн-платформ ограничивать доступ детей к порнографии, материалам, призывающим к самоубийству и прочему контенту, который власти помечают как вредоносный. Таким образом, многие ресурсы стали доступны только после прохождения процедуры проверки возраста.

"Наше исследование показывает значительный рост использования VPN сразу после внедрения возрастных ограничений в июле 2025 года. Наш последний анализ показывает устойчивый рост использования VPN с момента первоначального всплеска: по оценкам, число ежедневных пользователей VPN в Великобритании составляет 2,2 миллиона по сравнению с 1,2 миллионами ежедневных пользователей до 25 июля 2025 года", - говорится в докладе.

Согласно данным, по состоянию на март 2026 года четверть британских детей в возрасте от 11 до 17 лет пользовались VPN за предыдущие шесть месяцев. Кроме того, VPN пользовались почти треть подростков в возрасте от 16 до 17 лет.