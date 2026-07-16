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В Великобритании удвоился спрос на VPN - РИА Новости, 16.07.2026
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15:02 16.07.2026 (обновлено: 16:12 16.07.2026)
В Великобритании удвоился спрос на VPN

Ofcom: В Великобритании с прошлого года удвоился спрос на VPN

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос на VPN в Великобритании удвоился после введения закона о безопасном интернете.
  • Британский закон о безопасном интернете вступил в силу в июле 2025 года и требует от онлайн-платформ ограничивать доступ детей к определенному контенту.
  • По состоянию на март 2026 года четверть британских детей в возрасте от 11 до 17 лет пользовались VPN за предыдущие шесть месяцев.
ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости. Спрос на VPN в Великобритании удвоился с прошлого года после введения закона о безопасном интернете, который позволяет властям блокировать контент, помеченный ими как вредоносный, следует из доклада британского медиарегулятора Ofcom.
Британский закон о безопасном интернете вступил в силу в июле 2025 года. Новые правила требуют от онлайн-платформ ограничивать доступ детей к порнографии, материалам, призывающим к самоубийству и прочему контенту, который власти помечают как вредоносный. Таким образом, многие ресурсы стали доступны только после прохождения процедуры проверки возраста.
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"Наше исследование показывает значительный рост использования VPN сразу после внедрения возрастных ограничений в июле 2025 года. Наш последний анализ показывает устойчивый рост использования VPN с момента первоначального всплеска: по оценкам, число ежедневных пользователей VPN в Великобритании составляет 2,2 миллиона по сравнению с 1,2 миллионами ежедневных пользователей до 25 июля 2025 года", - говорится в докладе.
Согласно данным, по состоянию на март 2026 года четверть британских детей в возрасте от 11 до 17 лет пользовались VPN за предыдущие шесть месяцев. Кроме того, VPN пользовались почти треть подростков в возрасте от 16 до 17 лет.
В июле 2025 года газета Daily Mail сообщила, что некоторые пользователи X теперь не могут просмотреть видеоролики с задержаниями британской полицией активистов, вместо видео на экране появляются сообщения о том, что контент заблокирован "в связи с местными законами". Некоторые пользователи также сообщили о блокировке в X записи с недавним выступлением консервативного политика Кэти Лэм о "груминг-бандах", занимающихся групповой сексуальной эксплуатацией детей.
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