В Нидерландах продолжается расследование вандализма на советском кладбище

Краткий пересказ от РИА ИИ Неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе «Советское поле славы» под нидерландским Лесденом, облили красной краской около 150 надгробий.

Полиция начала расследование инцидента, но пока не предоставила информации о подозреваемых или задержанных.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Расследование акта вандализма на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под нидерландским Лесденом продолжается, информации о задержанных пока нет, сообщила РИА Новости представитель мэрии города Патриция ван Трихт.

Директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг 10 июля сообщил РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. Акту вандализма подверглись около 150 надгробий: они были облиты красной краской. Полиция начала расследование инцидента.

"Расследование инцидента полицией продолжается. Насколько нам известно, полиция пока не предоставила никакой информации о возможных подозреваемых или задержанных", - сообщила агентству в четверг ван Трихт.

В российском посольстве в Гааге ранее заявили РИА Новости, что РФ будет настаивать на наказании виновных в осквернении могил и устранении ущерба, подчеркнув, что подобным актам вандализма нет никакого оправдания.

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" под Лесденом был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 советских воинов, которых хладнокровно расстреляли нацисты возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов.