Стала известна точная причина схода грузовых вагонов под Пермью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Причиной схода полувагонов на участке Кишерть – Шумково в Пермском крае стали аномальное количество осадков и деформация насыпи, повреждено 200 метров пути, идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

В пресс-службе пояснили, что произошел сход шести вагонов и одной секции локомотива грузового поезда. В ликвидации последствий происшествия задействовано два восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированная техника по ремонту пути.