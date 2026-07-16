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Стала известна точная причина схода грузовых вагонов под Пермью - РИА Новости, 16.07.2026
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11:31 16.07.2026
Стала известна точная причина схода грузовых вагонов под Пермью

СвЖД: причиной схода вагонов в Пермском крае стали осадки и деформация насыпи

© Фото : Уральская транспортная прокуратура/MAXПоследствия схода с рельс вагонов в Пермском крае
Последствия схода с рельс вагонов в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Уральская транспортная прокуратура/MAX
Последствия схода с рельс вагонов в Пермском крае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Причиной схода полувагонов на участке Кишерть — Шумково в Пермском крае стали аномальное количество осадков и деформация насыпи.
  • В результате схода повреждено 200 метров пути и опоры контактной сети.
  • Для ликвидации последствий происшествия задействовано два восстановительных поезда и специализированная техника.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Причиной схода полувагонов на участке Кишерть – Шумково в Пермском крае стали аномальное количество осадков и деформация насыпи, повреждено 200 метров пути, идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
В четверг компания РЖД сообщала, что девять пассажирских поездов задерживаются в пути в связи с восстановительными работами на перегоне Кишерть – Шумково в Пермском крае после схода вагонов ночью. Следователи начали проверку по факту происшествия.
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"По уточненной информации, сход произошел в результате аномального количества осадков и деформации насыпи. Повреждено 200 метров пути, опоры контактной сети", – говорится в сообщении СвЖД в Telegram-канале.
В пресс-службе пояснили, что произошел сход шести вагонов и одной секции локомотива грузового поезда. В ликвидации последствий происшествия задействовано два восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированная техника по ремонту пути.
Последствия схода с рельс вагонов в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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ПроисшествияПермский крайСвердловская железная дорогаРЖД
 
 
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