Стала известна точная причина схода грузовых вагонов под Пермью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Причиной схода полувагонов на участке Кишерть — Шумково в Пермском крае стали аномальное количество осадков и деформация насыпи.
- В результате схода повреждено 200 метров пути и опоры контактной сети.
- Для ликвидации последствий происшествия задействовано два восстановительных поезда и специализированная техника.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Причиной схода полувагонов на участке Кишерть – Шумково в Пермском крае стали аномальное количество осадков и деформация насыпи, повреждено 200 метров пути, идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
В четверг компания РЖД сообщала, что девять пассажирских поездов задерживаются в пути в связи с восстановительными работами на перегоне Кишерть – Шумково в Пермском крае после схода вагонов ночью. Следователи начали проверку по факту происшествия.
"По уточненной информации, сход произошел в результате аномального количества осадков и деформации насыпи. Повреждено 200 метров пути, опоры контактной сети", – говорится в сообщении СвЖД в Telegram-канале.
В пресс-службе пояснили, что произошел сход шести вагонов и одной секции локомотива грузового поезда. В ликвидации последствий происшествия задействовано два восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированная техника по ремонту пути.