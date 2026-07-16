В Рязани задержали подростка, причастного к телефонному мошенничеству

РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. В Рязани арестован 16-летний подросток, причастный к администрированию узлов связи телефонных мошенников, сообщило УМВД по региону.

По данным ведомства, нелегальные каналы связи использовались зарубежными преступными группами для организации телефонного мошенничества. Подросток, по предварительным данным, был вовлечен в криминальную деятельность украинским вербовщиком через интернет.