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В Рязани задержали подростка, причастного к телефонному мошенничеству - РИА Новости, 16.07.2026
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16:43 16.07.2026 (обновлено: 16:48 16.07.2026)
В Рязани задержали подростка, причастного к телефонному мошенничеству

УМВД: в Рязани задержан подросток, причастный к работе мошеннических узлов связи

© Фото : Рязанская полиция/MAXSIM-бокс подростка, причастного к администрированию узлов связи телефонных мошенников в Рязани
SIM-бокс подростка, причастного к администрированию узлов связи телефонных мошенников в Рязани - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Рязанская полиция/MAX
SIM-бокс подростка, причастного к администрированию узлов связи телефонных мошенников в Рязани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рязани арестован 16-летний подросток, причастный к администрированию узлов связи телефонных мошенников.
  • Подросток арендовал три квартиры, оборудованные терминалами пропуска трафика, которые использовались зарубежными преступными группами.
РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. В Рязани арестован 16-летний подросток, причастный к администрированию узлов связи телефонных мошенников, сообщило УМВД по региону.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий в городе Рязани задержан 16-летний злоумышленник, который арендовал в областном центре три квартиры, оборудованные терминалами пропуска трафика. По этим адресам оперативниками изъято два комплекта оборудования", - сообщает полиция в канале на платформе "Макс".
По данным ведомства, нелегальные каналы связи использовались зарубежными преступными группами для организации телефонного мошенничества. Подросток, по предварительным данным, был вовлечен в криминальную деятельность украинским вербовщиком через интернет.
"Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста", - уточняет УМВД.
СУСК по Рязанской области в своем канале на платформе "Макс" отмечает, что в отношении 16-летнего жителя Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции).
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1 июля, 12:38
 
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