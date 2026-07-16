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В Саратовской области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 16.07.2026
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07:13 16.07.2026
В Саратовской области отменили угрозу атаки беспилотников

В Саратовской области отменили режим угрозы атаки беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Саратовской области была объявлена угроза атаки беспилотников.
  • Угроза атаки отменена, предварительно никто не пострадал, но есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе.
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников отменена на территории Саратовской области, оповестили жителей через систему РСЧС.
Угрозу атаки беспилотников губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил в 1.46 мск в четверг. Утром он рассказал, что из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе, предварительно никто не пострадал.
"Внимание, отбой угрозы атаки беспилотников", - говорится в оповещении, которое жители Саратова и Энгельса услышали через систему оповещения.
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Саратовская областьЭнгельсСаратовРоман БусаргинБезопасность
 
 
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