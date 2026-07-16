В Саратовской области отменили угрозу атаки беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Саратовской области была объявлена угроза атаки беспилотников.
- Угроза атаки отменена, предварительно никто не пострадал, но есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе.
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников отменена на территории Саратовской области, оповестили жителей через систему РСЧС.
Угрозу атаки беспилотников губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил в 1.46 мск в четверг. Утром он рассказал, что из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе, предварительно никто не пострадал.
"Внимание, отбой угрозы атаки беспилотников", - говорится в оповещении, которое жители Саратова и Энгельса услышали через систему оповещения.