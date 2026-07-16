ФРГ впервые примет участие в учениях с Францией по ядерному сдерживанию

Краткий пересказ от РИА ИИ Германия впервые примет участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию этой осенью.

На авиабазе Нерфених встретятся участники совета Франции и ФРГ по вопросам обороны и безопасности, где будет обсуждаться сотрудничество в сфере ядерного сдерживания.

БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Германия осенью впервые примет участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию, сообщил телеканал Германия осенью впервые примет участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию, сообщил телеканал NTV со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

Представитель немецкого кабмина объявил, что в пятницу на немецкой авиабазе Нерфених встретятся участники совета Франции ФРГ по вопросам обороны и безопасности. В четверг на этой авиабазе впервые будут заправлены французский истребитель Rafale, способный нести ядерные боеголовки, и немецкий истребитель Eurofighter.

"Германия и Франция ускоряют реализацию планов по более тесному сотрудничеству в сфере ядерного сдерживания… Стороны договорятся, что уже этой осенью немецкие военнослужащие впервые примут участие в организуемых Францией учениях ядерных сил", - говорится в сообщении телеканала.

Германия и Франция объединяют усилия в сфере ядерного сдерживания в связи с тем, что европейские страны все меньше рассчитывают на военную поддержку со стороны президента США Дональда Трампа, добавляет NTV.

Близкие к правительству Германии источники также сообщили, что ФРГ и Франция намерены договориться об укреплении сотрудничества в области обычных вооружений. Как утверждает NTV, в ходе обсуждений будет поднята тема закрытого немецко-французского проекта по созданию европейского истребителя нового поколения FCAS. Отмечается, что стороны продолжат сотрудничество в сфере совместной разработки систем боевого управления и дронов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.