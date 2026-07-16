"Мой экспорт" обеспечил 564 компаниям участие в зарубежных выставках

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Свыше 560 компаний приняли участие в зарубежных выставках с помощью платформы "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") в 2026 году, информирует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги работы сервиса "Мероприятия" на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") за первые шесть месяцев 2026 года: 564 экспортера оформили заявки на участие в 23 международных выставках и бизнес-миссиях, которые прошли в 15 странах. Наибольший интерес компании проявили к выставке продуктов питания и напитков Gulfood в ОАЭ, где при поддержке РЭЦ представили 139 российских компаний. Также востребованными оказались "Иннопром. Саудовская Аравия" и "Иннопром. Центральная Азия", - сообщает РЭЦ.

На сегодняшний день участники мероприятий уже подписали свыше 100 контрактов на сумму более 3,28 миллиарда рублей.

На стенде "Сделано в России" в Узбекистане свои разработки представила "Группа Полипластик" - производитель систем ограждений "Полисейф" из полимеров повышенной прочности. Как отметил начальник управления инженерных систем безопасности "Группы Полипластик" Иосиф Стибло, использование этих систем позволяет предприятиям снизить риски производственного травматизма до 80%, сохранить имущество и оборудование.

На объединенном стенде под брендом "Сделано в России" также были представлены грузовая и железнодорожная техника татарстанского "КАМАЗа" и московской "Синара - Транспортные машины", подъемные краны калининградского "НПО Спецкран", буровые установки пермского "Мобилмаша" и вездеходная техника красноярского "Альянссервиса". Оборудование для лазерной резки металлов, 3D-печати и промышленных роботов показали красноярская "ИТС-Сибирь" и петербургские "Лазерные системы" и "Смартпаксервис", а промышленный софт и операционные системы разработала московская "Базальт СПО".

Энергетическое и испытательное оборудование представили курганский "Темпер Рус", московский "СПК Ресурс", волгоградский "Завод промышленного оборудования СКАТ", петербургский "Манул" и волгоградская "ОТК"; решения для промышленного строительства - иркутский "Интоп Про", краснодарский "Промышленник" и петербургский "НПФ Бастион", а химическую отрасль, помимо "Группы Полипластик", - волгоградская "Константа-2" и самарская "Манро".

"Наши технологические разработки ориентированы как на потребности клиник, так и на пациентов. В центре нашей платформы находится человек, который хочет следить за своим здоровьем, активно участвовать в профилактике и лечении своих заболеваний. Доказано, что такой подход в медицине способствует повышению качества медицинской помощи", - сказал руководитель компании "МедРокет" Сергей Федосов, участник выставки KIHE-2026.

"Для предприятий нефтегазовой отрасли мы предлагаем комплексные решения, элементы которых объединены в единую экосистему - от кабеленесущих трасс и электротехники для организации энергосбережения до систем верхнего уровня автоматизации и диспетчеризации", - прокомментировал генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин, чья компания была представлена на Caspian Gas & Oil.

Медицинские разработки были представлены на Expomed Eurasia в Стамбуле. В рамках международной медицинской выставки на стенде "Сделано в России" были представлены 11 российских компаний. Ивановская компания "Нейрософт" выпускает системы интраоперационного мониторинга, магнитные стимуляторы и электронейромиографы.

"Аурика" производит слуховые аппараты, "Реабилитационные технологии" - роботизированные комплексы локомоторной терапии, "НПП Монитор" - спирографы и электрокардиографы, а "Медикал-сервис" - передвижные рентгеновские С-дуги и маммографы. Санкт-петербургская "Биовитрум" выпускает гистологические реактивы, краснодарская "КЦСР" - одноразовые пеленки и катетеры, а нижегородский "Петр Телегин" разработал систему для объемной сфигмографии. Московские "Нелиан" и "МКС" показали программное обеспечение для кольпоскопии и микроскопии и электроэнцефалографические системы, а подмосковная "МЛТ" - автомат окраски цитологических препаратов.

На коллективном стенде в Марокко в рамках GITEX Africa российские компании показали разработки в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и финансовых технологий. Сертификатом "Сделано в России" среди участников отмечены "СпецПромДизайн" и "Телкор".

Во втором полугодии 2026 года РЭЦ планирует организовать участие российских компаний еще в 26 мероприятиях. Среди них - Jewel of Saudi 2026, Big 5 Global 2026, World Food Istanbul 2026, Gitex Global 2026 и FHC 2026.

Все выставки и бизнес-миссии на главной странице сервиса "Мероприятия" платформы "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") размещены в хронологическом порядке, а найти подходящее событие можно с помощью фильтров - по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта. На карточке каждого мероприятия указана вся необходимая экспортеру информация: отраслевая принадлежность, даты проведения и регистрации, а также какие затраты и в каком объеме подлежат софинансированию.

При участии в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" экспортер получает поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов, а также в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. На поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в России и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

Для начинающих экспортеров участие в зарубежных выставочных мероприятиях - это возможность получить опыт презентации своих товаров и услуг на международном уровне, наладить контакты с партнерами из других стран, познакомиться с последними трендами отрасли на мировом рынке и расширить сеть профессиональных контактов.