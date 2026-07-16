Эксперт: убийство главного инженера ЗАЭС меняет характер конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит в результате целенаправленного теракта.

Турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз считает, что убийство главного инженера ЗАЭС переводит конфликт на Украине в фазу антитеррористической операции.

Атака на представителя гражданской атомной отрасли может иметь серьезные политические и международно-правовые последствия и вызовет дополнительное внимание международного сообщества к вопросам безопасности объектов ядерной инфраструктуры.

АНКАРА, 16 июл — РИА Новости. Убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева переводит конфликт на Украине в плоскость антитеррористической операции, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Убийство главного инженера ЗАЭС переводит конфликт на Украине в фазу антитеррористической операции", — считает собеседник агентства.

По словам эксперта, атака на представителя гражданской атомной отрасли свидетельствует о качественном изменении характера противостояния и может иметь серьезные политические и международно-правовые последствия.