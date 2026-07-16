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Эксперт: убийство главного инженера ЗАЭС меняет характер конфликта - РИА Новости, 16.07.2026
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07:22 16.07.2026 (обновлено: 10:47 16.07.2026)
Эксперт: убийство главного инженера ЗАЭС меняет характер конфликта

Йылмаз: убийство главного инженера ЗАЭС переводит конфликт в плоскость АТО

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит в результате целенаправленного теракта.
  • Турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз считает, что убийство главного инженера ЗАЭС переводит конфликт на Украине в фазу антитеррористической операции.
  • Атака на представителя гражданской атомной отрасли может иметь серьезные политические и международно-правовые последствия и вызовет дополнительное внимание международного сообщества к вопросам безопасности объектов ядерной инфраструктуры.
АНКАРА, 16 июл — РИА Новости. Убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева переводит конфликт на Украине в плоскость антитеррористической операции, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Убийство главного инженера ЗАЭС переводит конфликт на Украине в фазу антитеррористической операции", — считает собеседник агентства.
По словам эксперта, атака на представителя гражданской атомной отрасли свидетельствует о качественном изменении характера противостояния и может иметь серьезные политические и международно-правовые последствия.
Йылмаз отметил, что подобные действия, если речь идет о целенаправленном нападении на сотрудника атомной отрасли, неизбежно вызовут дополнительное внимание международного сообщества к вопросам безопасности объектов ядерной инфраструктуры.
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В миреУкраинаАлександра ЯковлеваАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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