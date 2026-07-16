В Турции 46 человек пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В провинции Амасья двухэтажный автобус с 75 пассажирами и пятью членами экипажа попал в ДТП.
- Пострадали 46 человек, двое из них в тяжелом состоянии, все пострадавшие — граждане Турции.
СТАМБУЛ, 16 июл – РИА Новости. Почти 50 человек пострадали в четверг в результате ДТП с двухэтажным автобусом в турецкой провинции Амасья, россиян среди них нет, сообщили РИА Новости местные власти.
"Около 04.20 в ночь на четверг двухэтажный автобус с пятью членами экипажа и 75 пассажирами попал в ДТП, вылетев с трассы у деревни Карамагара... в результате аварии пострадали 46 человек, двое из них в тяжелом состоянии", - сообщили власти.
© Фото : соцсетиПоследствия ДТП с двухэтажным автобусом в Турции
© Фото : соцсети
Последствия ДТП с двухэтажным автобусом в Турции
"Все пострадавшие – граждане Турции, иностранцев, в том числе россиян, среди них не было", - сообщил собеседник агентства.
Раненые госпитализированы в ближайшие больницы. Начато расследование инцидента.