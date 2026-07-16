В Турции 46 человек пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом

СТАМБУЛ, 16 июл – РИА Новости. Почти 50 человек пострадали в четверг в результате ДТП с двухэтажным автобусом в турецкой провинции Амасья, россиян среди них нет, сообщили РИА Новости местные власти.

"Около 04.20 в ночь на четверг двухэтажный автобус с пятью членами экипажа и 75 пассажирами попал в ДТП, вылетев с трассы у деревни Карамагара... в результате аварии пострадали 46 человек, двое из них в тяжелом состоянии", - сообщили власти.