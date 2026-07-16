Известную турецкую певицу задержали по делу о наркотиках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Стамбуле в рамках антинаркотического рейда задержали 25 знаменитостей и бизнесменов, среди которых известная певица Сыла.
- Генпрокуратура выдала ордера на задержание подозреваемых с последующим обыском, биологической экспертизой и допросом.
СТАМБУЛ, 16 июл — РИА Новости. В Стамбуле во время очередного антинаркотического рейда задержали 25 знаменитостей, в том числе известную певицу Сылу.
"Генпрокуратура выдала ордера на задержание 25 подозреваемых с последующим обыском, биологической экспертизой и допросом", — говорится в заявлении прокуратуры стамбульского района Бакыркей.
Поводом к задержанию стали подозрения в употреблении наркотиков и стимуляторов или же содействие их употреблению.
Знаменитости, среди которых бизнесмены, музыканты, модели, должны сдать образцы волос и крови.
Одной из задержанных оказалась 46-летняя певица Сыла Генчоглу. Она выпустила девять альбомов, регулярно гастролирует по Турции и европейским странам, на платформе Spotify у нее более четырех миллионов слушателей ежемесячно.
Антинаркотические рейды проходят в Турции с октября прошлого года. Фигурантами дел стали популярные актеры, музыканты, известные предприниматели. Как заявил в апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез, у 77 процентов из них результаты тестов на наркотики оказались положительными. На тот момент число задержанных в общей сложности уже превысило 250 человек.