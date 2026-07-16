Известную турецкую певицу задержали по делу о наркотиках

СТАМБУЛ, 16 июл — РИА Новости. В Стамбуле во время очередного антинаркотического рейда задержали 25 знаменитостей, в том числе известную певицу Сылу.

Поводом к задержанию стали подозрения в употреблении наркотиков и стимуляторов или же содействие их употреблению.