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Известную турецкую певицу задержали по делу о наркотиках - РИА Новости, 16.07.2026
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10:19 16.07.2026 (обновлено: 15:17 16.07.2026)
Известную турецкую певицу задержали по делу о наркотиках

Известную турецкую певицу Сылу задержали в рамках антинаркотического рейда

© Фото : соцсети СылыПевица Сыла
Певица Сыла - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : соцсети Сылы
Певица Сыла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Стамбуле в рамках антинаркотического рейда задержали 25 знаменитостей и бизнесменов, среди которых известная певица Сыла.
  • Генпрокуратура выдала ордера на задержание подозреваемых с последующим обыском, биологической экспертизой и допросом.
СТАМБУЛ, 16 июл — РИА Новости. В Стамбуле во время очередного антинаркотического рейда задержали 25 знаменитостей, в том числе известную певицу Сылу.
"Генпрокуратура выдала ордера на задержание 25 подозреваемых с последующим обыском, биологической экспертизой и допросом", — говорится в заявлении прокуратуры стамбульского района Бакыркей.
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Поводом к задержанию стали подозрения в употреблении наркотиков и стимуляторов или же содействие их употреблению.
Знаменитости, среди которых бизнесмены, музыканты, модели, должны сдать образцы волос и крови.
Одной из задержанных оказалась 46-летняя певица Сыла Генчоглу. Она выпустила девять альбомов, регулярно гастролирует по Турции и европейским странам, на платформе Spotify у нее более четырех миллионов слушателей ежемесячно.
Антинаркотические рейды проходят в Турции с октября прошлого года. Фигурантами дел стали популярные актеры, музыканты, известные предприниматели. Как заявил в апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез, у 77 процентов из них результаты тестов на наркотики оказались положительными. На тот момент число задержанных в общей сложности уже превысило 250 человек.
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