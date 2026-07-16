Фидан рассказал о позиции Турции по безопасности в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция готова участвовать в механизмах обеспечения безопасности на Черном море после мирного соглашения по Украине, заявил Хакан Фидан.
- Турция координирует свои действия с партнерами и рассматривает различные варианты участия в механизмах обеспечения безопасности в Черном море.
АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Турция готова принимать участие в возможных будущих механизмах обеспечения безопасности на Черном море после достижения мирного соглашения по Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве.
"Мы приняли предложение наших партнеров относительно возможного обеспечения безопасности на море после заключения мирного соглашения. В этом направлении ведется определенное планирование", — сказал он.
По словам министра, Турция координирует свои действия с партнерами и рассматривает различные варианты участия в механизмах обеспечения безопасности в Черном море, которые могут быть задействованы после заключения мирного соглашения.
Фидан не уточнил, какие именно страны выступили с соответствующим предложением и какие конкретные меры безопасности могут быть реализованы.
После начала конфликта на Украине Турция неоднократно выступала посредником между Москвой и Киевом. Анкара также сыграла ключевую роль в реализации Черноморской зерновой инициативы и регулярно заявляет о готовности участвовать в международных механизмах, направленных на обеспечение безопасности судоходства и стабильности в Черноморском регионе после достижения мирного урегулирования.