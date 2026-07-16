Фидан рассказал о позиции Турции по безопасности в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ Турция готова участвовать в механизмах обеспечения безопасности на Черном море после мирного соглашения по Украине, заявил Хакан Фидан.

Турция координирует свои действия с партнерами и рассматривает различные варианты участия в механизмах обеспечения безопасности в Черном море.

АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Турция готова принимать участие в возможных будущих механизмах обеспечения безопасности на Черном море после достижения мирного соглашения по Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве.

"Мы приняли предложение наших партнеров относительно возможного обеспечения безопасности на море после заключения мирного соглашения. В этом направлении ведется определенное планирование", — сказал он.

Фидан подчеркнул, что речь идет о предварительной подготовке к реализации будущих договоренностей после прекращения конфликта на Украине

По словам министра, Турция координирует свои действия с партнерами и рассматривает различные варианты участия в механизмах обеспечения безопасности в Черном море, которые могут быть задействованы после заключения мирного соглашения.

Фидан не уточнил, какие именно страны выступили с соответствующим предложением и какие конкретные меры безопасности могут быть реализованы.