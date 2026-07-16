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Фидан рассказал о позиции Турции по безопасности в Черном море - РИА Новости, 16.07.2026
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11:31 16.07.2026
Фидан рассказал о позиции Турции по безопасности в Черном море

Фидан: Турция готова участвовать в механизмах безопасности в Черном море

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция готова участвовать в механизмах обеспечения безопасности на Черном море после мирного соглашения по Украине, заявил Хакан Фидан.
  • Турция координирует свои действия с партнерами и рассматривает различные варианты участия в механизмах обеспечения безопасности в Черном море.
АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Турция готова принимать участие в возможных будущих механизмах обеспечения безопасности на Черном море после достижения мирного соглашения по Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве.
"Мы приняли предложение наших партнеров относительно возможного обеспечения безопасности на море после заключения мирного соглашения. В этом направлении ведется определенное планирование", — сказал он.
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Фидан подчеркнул, что речь идет о предварительной подготовке к реализации будущих договоренностей после прекращения конфликта на Украине.
По словам министра, Турция координирует свои действия с партнерами и рассматривает различные варианты участия в механизмах обеспечения безопасности в Черном море, которые могут быть задействованы после заключения мирного соглашения.
Фидан не уточнил, какие именно страны выступили с соответствующим предложением и какие конкретные меры безопасности могут быть реализованы.
После начала конфликта на Украине Турция неоднократно выступала посредником между Москвой и Киевом. Анкара также сыграла ключевую роль в реализации Черноморской зерновой инициативы и регулярно заявляет о готовности участвовать в международных механизмах, направленных на обеспечение безопасности судоходства и стабильности в Черноморском регионе после достижения мирного урегулирования.
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