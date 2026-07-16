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Турция надеется на прекращение огня на Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 16.07.2026
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11:24 16.07.2026
Турция надеется на прекращение огня на Украине, заявил Фидан

Фидан: Турция надеется на прекращение огня на Украине

© Фото : представлено пресс-службой МИД ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : представлено пресс-службой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна сохраняет надежду на прекращение огня на Украине и считает, что перспективы урегулирования конфликта сохраняются.
  • Турция продолжит дипломатические усилия и работу со всеми сторонами для поиска путей к миру и возобновления переговорного процесса.
АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Турция сохраняет надежду на прекращение огня на Украине, несмотря на сложную ситуацию, и считает, что перспективы урегулирования конфликта сохраняются, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
"Возможно, свет уже виден в этой глубокой тьме. Поэтому мы надеемся", - сказал Фидан на пресс-конференции в Киеве.
Он отметил, что Анкара продолжает дипломатические усилия и рассчитывает на возобновление переговорного процесса.
По его словам, Турция не теряет надежды на достижение режима прекращения огня и политическое урегулирование конфликта, несмотря на сохраняющиеся трудности.
Министр подчеркнул, что Анкара продолжит работать со всеми сторонами для поиска путей к миру.
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В миреТурцияАнкара (провинция)УкраинаХакан Фидан
 
 
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