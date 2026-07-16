Турция надеется на прекращение огня на Украине, заявил Фидан

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна сохраняет надежду на прекращение огня на Украине и считает, что перспективы урегулирования конфликта сохраняются.

Турция продолжит дипломатические усилия и работу со всеми сторонами для поиска путей к миру и возобновления переговорного процесса.

АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Турция сохраняет надежду на прекращение огня на Украине, несмотря на сложную ситуацию, и считает, что перспективы урегулирования конфликта сохраняются, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

"Возможно, свет уже виден в этой глубокой тьме. Поэтому мы надеемся", - сказал Фидан на пресс-конференции в Киеве

Он отметил, что Анкара продолжает дипломатические усилия и рассчитывает на возобновление переговорного процесса.

По его словам, Турция не теряет надежды на достижение режима прекращения огня и политическое урегулирование конфликта, несмотря на сохраняющиеся трудности.