Турция надеется на прекращение огня на Украине, заявил Фидан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна сохраняет надежду на прекращение огня на Украине и считает, что перспективы урегулирования конфликта сохраняются.
- Турция продолжит дипломатические усилия и работу со всеми сторонами для поиска путей к миру и возобновления переговорного процесса.
АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Турция сохраняет надежду на прекращение огня на Украине, несмотря на сложную ситуацию, и считает, что перспективы урегулирования конфликта сохраняются, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
Он отметил, что Анкара продолжает дипломатические усилия и рассчитывает на возобновление переговорного процесса.
По его словам, Турция не теряет надежды на достижение режима прекращения огня и политическое урегулирование конфликта, несмотря на сохраняющиеся трудности.
Министр подчеркнул, что Анкара продолжит работать со всеми сторонами для поиска путей к миру.