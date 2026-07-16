Дочь Церетели просит отклонить иск о сносе пристроек к зданиям музея

Краткий пересказ от РИА ИИ Столичные власти подали иск о признании пристроек к зданиям музея Церетели самовольными и их сносе.

Представитель ответчика заявил, что пристройки были созданы в ходе капитального ремонта и все согласования были получены.

Предварительные слушания отложены на сентябрь.

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Представитель Елены Церетели, дочери скульптора Зураба Церетели и директора "Галереи искусств Церетели", заявил в арбитражном суде Москвы, что ответчица не признает исковые требования и просит отклонить иск столичных властей о признании пристроек к зданиям музея Церетели самовольными и их сносе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Правительство Москвы и департамент городского имущества просят суд признать самовольными постройками остекленный переход площадью 21 квадратный метр, возведенный на уровне второго этажа к зданию по адресу: улица Большая Грузинская, дом 17, строение 1, а также двухэтажную пристройку с надстройкой общей площадью более 715 квадратных метров и трехэтажную пристройку площадью около 10 квадратных метров к соседнему зданию (строение 2).

Истцы также просят обязать ответчика в месячный срок с момента вступления в законную силу решения суда привести здания в первоначальное состояние путем сноса пристроек.

Как пояснил представитель ответчика, в этих зданиях располагаются галерея и мастерские и оба здания находятся в собственности Церетели, как и земельный участок под ними. "Пристройки были созданы в ходе капитального ремонта, чтобы приспособить здания, в которых раньше находилось посольство ФРГ, для использования в качестве галереи и мастерских. При этом все согласования были получены", - подчеркнул юрист.

Представитель истцов исковые требования поддержал. Суд попросил его к следующему заседанию сформулировать, какие права Москвы нарушаются сооружением спорных пристроек. Предварительные слушания отложены на сентябрь.

Ранее суд отказал истцам, просившим в качестве обеспечительных мер запретить Росреестру регистрировать сделки с двумя зданиями на Большой Грузинской улице, относящимися к музею скульптора Зураба Церетели.

Этот же суд сейчас рассматривает иск столичных властей, в котором они просят признать пристройку к зданию по адресу: Ермолаевский переулок, дом 17, строение 1, самовольной и "обязать ИП Церетели Елену Зурабовну в месячный срок с момента вступления в силу решения суда снести пристройку".