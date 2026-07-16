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Дочь Церетели просит отклонить иск о сносе пристроек к зданиям музея - РИА Новости, 16.07.2026
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18:22 16.07.2026
Дочь Церетели просит отклонить иск о сносе пристроек к зданиям музея

Дочь Зураба Церетели просит суд отклонить иск о сносе пристроек к зданиям музея

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНа территории "Музея-мастерской Зураба Церетели" в Москве
На территории Музея-мастерской Зураба Церетели в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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На территории "Музея-мастерской Зураба Церетели" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Столичные власти подали иск о признании пристроек к зданиям музея Церетели самовольными и их сносе.
  • Представитель ответчика заявил, что пристройки были созданы в ходе капитального ремонта и все согласования были получены.
  • Предварительные слушания отложены на сентябрь.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Представитель Елены Церетели, дочери скульптора Зураба Церетели и директора "Галереи искусств Церетели", заявил в арбитражном суде Москвы, что ответчица не признает исковые требования и просит отклонить иск столичных властей о признании пристроек к зданиям музея Церетели самовольными и их сносе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Правительство Москвы и департамент городского имущества просят суд признать самовольными постройками остекленный переход площадью 21 квадратный метр, возведенный на уровне второго этажа к зданию по адресу: улица Большая Грузинская, дом 17, строение 1, а также двухэтажную пристройку с надстройкой общей площадью более 715 квадратных метров и трехэтажную пристройку площадью около 10 квадратных метров к соседнему зданию (строение 2).
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Истцы также просят обязать ответчика в месячный срок с момента вступления в законную силу решения суда привести здания в первоначальное состояние путем сноса пристроек.
Как пояснил представитель ответчика, в этих зданиях располагаются галерея и мастерские и оба здания находятся в собственности Церетели, как и земельный участок под ними. "Пристройки были созданы в ходе капитального ремонта, чтобы приспособить здания, в которых раньше находилось посольство ФРГ, для использования в качестве галереи и мастерских. При этом все согласования были получены", - подчеркнул юрист.
Представитель истцов исковые требования поддержал. Суд попросил его к следующему заседанию сформулировать, какие права Москвы нарушаются сооружением спорных пристроек. Предварительные слушания отложены на сентябрь.
Ранее суд отказал истцам, просившим в качестве обеспечительных мер запретить Росреестру регистрировать сделки с двумя зданиями на Большой Грузинской улице, относящимися к музею скульптора Зураба Церетели.
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Этот же суд сейчас рассматривает иск столичных властей, в котором они просят признать пристройку к зданию по адресу: Ермолаевский переулок, дом 17, строение 1, самовольной и "обязать ИП Церетели Елену Зурабовну в месячный срок с момента вступления в силу решения суда снести пристройку".
По указанному адресу находится несколько организаций, в том числе Московский музей современного искусства, основателем и директором которого был Зураб Церетели.
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МоскваГерманияЗураб ЦеретелиФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Московский музей современного искусства
 
 
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