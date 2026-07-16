Мошенники начали уговаривать жертв "обновить счет в Центробанке"

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники начали использовать новую схему обмана, убеждая жертву в утечке ее данных и заставляя "обновить счет в Центробанке".

Злоумышленники требуют снять все деньги со счетов и внести их через другой банкомат по присланным реквизитам.

Банк России призывает не реагировать на такие звонки и сообщения и не раскрывать свои персональные и финансовые данные.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему обмана: они убеждают жертву в утечке ее данных и под этим предлогом заставляют "обновить счет в Центробанке", сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Злоумышленники пишут человеку в мессенджере под видом работников "финансовой разведки" или сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают, что с прошлого места работы человека утекли его персональные и банковские данные", - говорится в релизе.

Далее аферисты пугают тем, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, за что грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать неприятностей, злоумышленники убеждают жертву срочно обновить свой "основной счет" в Центробанке, уточняется в материалах.

"Для этого они требуют снять в банкомате все деньги со счетов, а потом внести их через другой банкомат по реквизитам, которые они сообщают. Необходимость использования банкоматов злоумышленники объясняют надежностью: так никто из банковских работников не допустит ошибки, и посторонние люди не узнают об этой операции", - сообщает регулятор.

Мошенники обещают, что после внесения денег через банкомат средства вернутся на счет человека и он сможет ими пользоваться. "На самом деле человек вносит деньги на счета, которые принадлежат злоумышленникам, после чего они перестают взаимодействовать с жертвой. В переписке мошенники могут присылать "видеоинструкцию от Центробанка", - говорится в релизе регулятора.

В Банке России призывают быть бдительными и не реагировать на такие звонки и сообщения, от кого бы они не поступали. "Не раскрывайте никому свои персональные и финансовые данные", - говорится в материалах.

Регулятор напоминает, что ни сотрудники ЦБ , ни сотрудники государственных ведомств не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим счетам.