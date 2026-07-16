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Мошенники начали уговаривать жертв "обновить счет в Центробанке" - РИА Новости, 16.07.2026
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11:36 16.07.2026
Мошенники начали уговаривать жертв "обновить счет в Центробанке"

Центробанк предупредил о новой схеме обмана россиян мошенниками

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали использовать новую схему обмана, убеждая жертву в утечке ее данных и заставляя "обновить счет в Центробанке".
  • Злоумышленники требуют снять все деньги со счетов и внести их через другой банкомат по присланным реквизитам.
  • Банк России призывает не реагировать на такие звонки и сообщения и не раскрывать свои персональные и финансовые данные.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему обмана: они убеждают жертву в утечке ее данных и под этим предлогом заставляют "обновить счет в Центробанке", сообщается в пресс-релизе регулятора.
"Злоумышленники пишут человеку в мессенджере под видом работников "финансовой разведки" или сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают, что с прошлого места работы человека утекли его персональные и банковские данные", - говорится в релизе.
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Далее аферисты пугают тем, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, за что грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать неприятностей, злоумышленники убеждают жертву срочно обновить свой "основной счет" в Центробанке, уточняется в материалах.
"Для этого они требуют снять в банкомате все деньги со счетов, а потом внести их через другой банкомат по реквизитам, которые они сообщают. Необходимость использования банкоматов злоумышленники объясняют надежностью: так никто из банковских работников не допустит ошибки, и посторонние люди не узнают об этой операции", - сообщает регулятор.
Мошенники обещают, что после внесения денег через банкомат средства вернутся на счет человека и он сможет ими пользоваться. "На самом деле человек вносит деньги на счета, которые принадлежат злоумышленникам, после чего они перестают взаимодействовать с жертвой. В переписке мошенники могут присылать "видеоинструкцию от Центробанка", - говорится в релизе регулятора.
В Банке России призывают быть бдительными и не реагировать на такие звонки и сообщения, от кого бы они не поступали. "Не раскрывайте никому свои персональные и финансовые данные", - говорится в материалах.
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Регулятор напоминает, что ни сотрудники ЦБ, ни сотрудники государственных ведомств не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим счетам.
"Настоящие работники банков не требуют, чтобы клиенты сняли деньги для передачи их другим людям или для внесения на счет через банкомат. Кроме того, не существует "специальных" или "безопасных" счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести накопления для сохранности", - заключается в релизе.
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