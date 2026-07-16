В группировке "Центр" полностью сформировали новые подразделения БПС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В группировке «Центр» полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения беспилотных систем.
- Новые подразделения БПС позволяют более эффективно поражать живую силу и технику противника.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения беспилотных систем в группировке "Центр", это позволило более эффективно поражать противника, доложил министру обороны Андрею Белоусову начальник отдела войск беспилотных систем, сообщило Минобороны России.
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска группировки войск "Центр" на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности.
"Начальник отдела войск беспилотных систем объединения доложил главе российского военного ведомства, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения БПС, что в свою очередь позволило более эффективно выполнять огневые задачи по поражению живой силы и техники противника", - говорится в сообщении.