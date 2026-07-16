В группировке "Центр" полностью сформировали новые подразделения БПС

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения беспилотных систем в группировке "Центр", это позволило более эффективно поражать противника, доложил министру обороны Андрею Белоусову начальник отдела войск беспилотных систем, сообщило Минобороны России.

"Начальник отдела войск беспилотных систем объединения доложил главе российского военного ведомства, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения БПС, что в свою очередь позволило более эффективно выполнять огневые задачи по поражению живой силы и техники противника", - говорится в сообщении.