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В группировке "Центр" полностью сформировали новые подразделения БПС - РИА Новости, 16.07.2026
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В группировке "Центр" полностью сформировали новые подразделения БПС

МО РФ: в группировке войск "Центр" полностью укомплектовали подразделения БПС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В группировке «Центр» полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения беспилотных систем.
  • Новые подразделения БПС позволяют более эффективно поражать живую силу и технику противника.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения беспилотных систем в группировке "Центр", это позволило более эффективно поражать противника, доложил министру обороны Андрею Белоусову начальник отдела войск беспилотных систем, сообщило Минобороны России.
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска группировки войск "Центр" на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности.
"Начальник отдела войск беспилотных систем объединения доложил главе российского военного ведомства, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения БПС, что в свою очередь позволило более эффективно выполнять огневые задачи по поражению живой силы и техники противника", - говорится в сообщении.
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